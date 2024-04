Ministr Síkela: Termín pro podání závazné nabídky až na čtyři jaderné bloky se prodlouží o dva týdny

reklama

O prodloužení zažádala společnost Électricité de France (EDF), stát zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu doporučil této žádosti vyhovět. Termín pro podání aktualizovaných nabídek je nyní 30. duben 2024 a celkový harmonogram projektu se nemění.

Žádost o prodloužení uchazeč zdůvodnil interními schvalovacími procesy a podobně jako v předchozích případech v rámci tendru bylo této žádosti vyhověno. „Je to standardní proces, podobné posuny v řádu týdnů jsme schválili již v minulosti. Naším cílem je získat co nejkvalitnější závazné nabídky, které zajistí co nejlepší podmínky pro Českou republiku. Proto jsme se rozhodli žádosti o posun o dva týdny, který nemá dopad na harmonogram projektu, vyhovět,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Původní termín 15. dubna 2024 se tedy mění na 30. dubna 2024. Uchazeči již v závěru října loňského roku předložili závazné nabídky na jeden blok v Dukovanech a nezávazné nabídky na další tři jaderné bloky.

Prodloužení nemá dopad na samotný harmonogram výstavby prvního nového jaderného bloku v Dukovanech. Výstavba se má zahájit v roce 2029 a zkušební provoz v roce 2036.

ČEZ, tedy její stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a.s., následně všechny podané nabídky vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě k finálnímu schválení do 15. 6. 2024. Původní termín byl 31. 5. 2024. Vláda následně bude mít měsíc na to, aby se na základě První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice k hodnotící zprávě vyjádřila.

