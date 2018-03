Ministr Šmíd zahájí provoz české expozice na knižním veletrhu v Lipsku

Letošní ročník lipského knižního veletrhu bude zahájen ve čtvrtek 15. března a potrvá do 18. března 2018. Úvodní tiskové konference se zúčastní ministr kultury Ilja Šmíd s reprezentanty města Lipska, státu Saska i České republiky.

Během konference bude představen bohatý program Českého roku, který zahrne nejen prezentaci v rámci veletržního týdne v březnu 2018, ale bude cílit také na současnou českou kulturu v německojazyčné oblasti po dobu celého roku, a to od října 2018 do listopadu 2019. Do projektu nazvaného Český rok jsou zapojeny desítky kulturních institucí z České republiky, Německa, Švýcarska a Rakouska.

Současnou českou tvorbu představí naletošním knižním veletrhu Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Petr Borkovec, David Drábek, Sylva Fischerová, Arnošt Goldflam, Jiří Hájíček či Petr Hruška. Pro připomenutí: Česká republika bude hlavní zemí tohoto velkého knižního svátku v roce 2019 (více ZDE).

PhDr. Ilja Šmíd BPP

Ministr kultury v demisi

ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Program ministra Šmída:

14:15 - účast na tiskové konferenci, věnované hlavnímu hostování ČR na lipském veletrhu v roce 2019

15:00 - účast na slavnostním otevření českého stánku

15:20 - setkání s lipskou místostarostkou pro kulturu Dr. Skadi Jennickou

Psali jsme: Předseda vlády a ministr kultury navštívili Historickou budovu Národního muzea Ministr kultury přijal velvyslance Spolkové republiky Německo Ministr Šmíd: 440 projektů - to je vlastně práce zadarmo Ministr kultury Šmíd ocení Dámu české kultury a Rytíře české kultury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV