Ministr Stajnura: Budeme požadovat vrácení základního kapitálu ve výši 26,7 milionu euro

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento a příští bod obsahují návrh vlády České republiky na to, abychom vystoupili ze dvou postsovětských bank. Je to ještě relikt Varšavské smlouvy. Musím říct, že bychom s tímto návrhem přišli i bez Putinovy agrese na Ukrajině, nicméně tato agrese urychlila projednávání.

První bod týká Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci, kde hlavním akcionářem je Ruská federace, která má skoro 52 % akcií. Nám se povedlo díky mému týmu na únorovém neformálním ECOFINu v Paříži domluvit koordinovaný postup všech členů Evropské unie této banky. (Hluk v sále.) Naše vláda schválila návrh na vystoupení a ukončení činnosti České republiky 2. března a tentýž den vydala Ministerstva financí České republiky, Polské republiky, Slovenské republiky, Rumunska a Bulharska společné prohlášení k ukončení činnosti Mezinárodní bance pro hospodářskou spolupráci. Jedná se o...

Formálně se jedná o mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie, to znamená, že ukončení členství musí schválit obě komory Parlamentu České republiky, musí ji podepsat prezident republiky a poté začne běžet šestiměsíční výpovědní lhůta. Logická otázka je, jaká je angažovanost České republiky - myslím finační angažovanost České republiky - v této instituci? Dohromady bychom mohli a budeme požadovat v rámci vypořádání, aby nám byl vráceny splacený základní kapitál, to je 26,7 milionů euro, odpovídající podíl na nevyplaceném zisku z minulých let, to je 12 milionů euro, a podíl na zisku za rok 2021, to je 0,5 milionu euro. Celkem je to 39,2 milionů euro, nicméně otevřeně řečeno, ta šance na vymožení této pohledávky není příliš velká, sídlo této banky je v Moskvě.

V této chvíli v této bance je 8 států, z toho 5 členských států Evropské unie, a říkám, díky koordinovanému postupu všechny členské státy Evropské unie činí v těchto dnech a týdnech stejné kroky. Já bych chtěl ještě poděkovat ministru zahraničí a jeho týmu, protože na těchto krocích dlouhodobě úzce spolupracuje Ministerstvo financí s Ministerstvem zahraničních věcí. (Hluk v sále pokračuje.)

Vzhledem k okolnostem, vzhledem k tomu, že trvá agrese Ruska na Ukrajině, si dovoluji jménem vlády požádat o schválení tohoto aktu, to znamená, návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí dohody o zřízení činnosti Mezinárodní banky...

Já to jenom zopakuji. Vzhledem k okolnostem vláda žádá Parlament, to znamená obě komory, aby tuto výpověď schválily již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2. V případě, že budete mít nějaké podrobnější dotazy, mám tady i kapitálovou strukturu jednotlivých členských zemí a podobně. Chci říct, že bychom s tím přišli, jak už jsem říkal v úvodním slově, i bez toho konfliktu na Ukrajině, nemá to žádný smysl a taky chci upozornit, že nejenom já, ale ostatní členové vlády byli ještě před zahájením války na Ukrajině opakovaně upozorňováni komisaři Evropské komise, že by bylo velmi vhodné, kdybychom my a ostatní členské státy v těchto podezřelých postsovětských bankách ukončili činnost.

Děkuji za pozornost.

