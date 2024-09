Ministr Stanjura: Budeme průběžně proplácet projekty podle toho, kolik peněz bude potřeba

Program dostupného nájemního bydlení je programem celé vlády, nikoliv jen jednoho konkrétního resortu (Ministerstvo pro místní rozvoj). Ministerstvo financí na něm také odvedlo poměrně dost práce. Postup, na kterém se shodli zástupci všech vládních stran na koaličním jednání, je takový, že MMR v blízké době vypíše výzvy, v ten moment také uvidíme, jaký je o program zájem. Je vysoce nepravděpodobné, že by celých sedm miliard, které původně požadoval ministr Ivan Bartoš do svého rozpočtu na rok 2025, bylo potřeba už v příštím roce. Budeme tak z rozpočtu průběžně proplácet projekty podle toho, kolik peněz bude potřeba. Připadá mi nelogické trvat na vyplacení celé částky dopředu, když teď nevíme, kolik obcí bude peníze chtít a jaký celkový zájem bude. To by nebyl správný přístup k penězům daňových poplatníků a na část dluhu státního rozpočtu bychom si půjčovali úplně zbytečně.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



