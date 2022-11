Ministr Stanjura: Budu první, který bude navrhovat zrušení této daně

reklama

Dvě odpovědi a pár poznámek na ty základní výhrady nebo argumenty, které zazněly ve vystoupení pana poslance Patrika Nachera. U těch bank jsem dal stanovisko, které bylo na rozpočtovém výboru tak, jak (?) mají všechny kluby. Já jsem stanovisko nezměnil, takže v okamžiku, kdy budu vyzván (ke stanovisku?), dám dvakrát nesouhlasné stanovisko. Proč roky 2024, 2025? Právě proto, že těch nejistot je tolik. Myslím si, že je mnohem legislativně lepší mít radši delší volební období, než to každý rok prodlužovat a případně to zkrátit, když se ukáže, že to není potřeba. A to se může ukázat ze dvou důvodů. Za prvé, že nebudou mimořádné zisky, takže přestože bude windfall tax zavedena jako princip, tak pokud nebudou mimořádné zisky, tak daň je nula, protože nesplním ten základ. To se samozřejmě stát může a je zbytečné se dneska přít, jaké budou zisky v těch odvětvích a v těch sektorech v roce 2024 a 2025. Takže toto je jednoduchý důvod, že z mého pohledu je lepší to mít teď do konce volebního období, nepřesahuje to konec volebního období, to je taky velmi, velmi důležité, abychom řekli, že to nepřetahujeme.

A pokud okolnosti dovolí, tak já budu první, který bude navrhovat zrušení této daně. Nemám z toho žádnou radost, že tu daň zavádíme. Jenom zopakuji, co někdy zapadá v té vášnivé debatě. Mimořádná daň, mimořádné příjmy, využití pouze na mimořádné výdaje, ne na obvyklé. Neříkám běžné, ale obvyklé výdaje státního rozpočtu, protože obvyklé je i nějaká míra kapitálových výdajů. Proč PN (?) a ne vláda? Jediný důvod jsou časové důvody a zákonné lhůty. V okamžiku, kdy já to podám ve druhém čtení, tak to můžeme projednávat, kdyby to sem poslala vláda, tak zbytečně minimálně ztratíme deset dnů, v tom legislativním procesu.

Pak když si to začnete počítat, i při dobré vůli, zkrácení lhůty mezi prvním, druhým, druhým a třetím. Senát 30 dnů, prezident, nemůžete vyloučit vrácení zákona, ať ze Senátu nebo od prezidenta, a už bychom byli v roce 2023. Nemám z toho radost, ale jediný důvod byl tento časový faktor. Obstrukce. Já jsem nikdy nepoužil slovo obstrukce, pro pana poslance Nachera, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já jsem nikdy slovo obstrukce nepoužil. (Upozornění od předsedkyně Schillerové, že se vyměnila předsedající.) Aha, pana místopředsedy, omlouvám se, nezaznamenal jsem, že došlo ke změně na postu řídícího.

Takže já s tím souhlasím, obstrukce u rozpočtu nejsou obvyklé, nepamatuji si je a ani jsem žádné nezaznamenal v tomto volebním období, to je naprosto (nesrozumitelné.) A k tomu vstupu opozice. Já vím, toho času bylo málo, ale já myslím, že je poctivé říct, že jsem paní předsedkyni Schillerové ten návrh nejdřív představil, asi dva týdny předtím jsem ho dal do systému a asi když byl finální návrh, asi sedm dnů předtím, než jsem ho dal do systému, jsem jí dal k dispozici. Jsem si vědom té enormně krátké doby. Já jsem se za to už minule omluvil, ale vracím se k té odpovědi na ty časové důvody a zákonné lhůty. Nebyl v tom žádný naschvál, žádný úmysl. Doufám, že jsem odpověděl na všechno, na co jsem byl tázán.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



