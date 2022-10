Ministr Stanjura: Poprosil bych vyvarovat se toho, že je to přílepek

reklama

Tak to není v těch stenozáznamech poznat. To je vždycky subjektivní - nechte si ten tón, důležité je, co je černé na bílém a v těch stenozáznamech pak ten tón neuslyšíte. To na odlehčení.

Já bych poprosil vyvarovat se toho, že je to přílepek. Je to v tom návrhu zákona 254, novela zákona o dani z příjmů. Takže nic nepřilepujeme. Je to v rámci tohoto zákona. Teď myslím z hlediska rigidního výkladu, že k zákonu o silničním provozu přilepím daň nebo něco podobného. Takže není to přílepek. Je to rozšíření nebo jiná novela, jiného paragrafu, nový paragraf, ale zákon, který od začátku je součástí tohoto tisku.

Není to jenom zákon o DPH, čirou náhodou je napsaný jako první. Také tam mohlo být napsáno zákon, kterým se mění zákon o DPH, o dani z příjmů a některé další zákony. Také mohlo být napsáno - je to zákon, kterým se mění zákon o příjmu DPH a některé další zákony. Takže je to přímo v tom názvu. Já vás prosím, nemaťme, není to přílepek. Ano, k tomu jsme si už řekli hodně, tak to prostě je, to už nezměníme.

Já jsem tady říkal, že je to legitimní dávat k tomu ty návrhy, případně k jiným, možná jsem měl moc mírný tón, mohl jsem zvolit jiný tón. Já jsem zdůvodnil, proč jsme přidali pouze banky, to jsem ve svém úvodním slově zdůvodnil a nebudu zdůvodňovat, proč jsme ty ostatní nepřidali. Pokud chce někdo přidat, tak on to má zdůvodnit. Podle mne je to takhle správně. Nic proti, uvidíme, jaký pozměňovací návrh padne, pokud padne, tak se poradíme a pak o něm budeme hlasovat v rámci třetího čtení.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí

