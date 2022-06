Ministr Stanjura: Ten návrh je úplně nesmyslný a má jenom sloužit ke zdržování

reklama

Tak je škoda, že hnutí ANO a SPD nedůvěřují svým poslancům a chtějí, aby to dávali do obálky, aby nemuseli jejich šéfové klubu nebo pověřené osoby kontrolovat jejich lístky. Jinak tomu vůbec, vůbec nerozumím. Mimo jiné před chvílí jsme rozhodli, jestli bude volba tajná, nebo veřejná, taky jsme mohli rozhodnout, že bude veřejná, tak já nevím, jestli bychom měli ruce v obálce... Stejně by to bylo na sjetině poznat. Takže je to snaha jenom zdržovat. Pak dopadnou volby a co řekne pan předseda SPD Tomio Okamura? Si tipnu: "My jsme je nevolili!" A jak to víme? Jak zkontrolujeme tohle tvrzení? Jak nám to dokážete, že ty lidi jste nevolili zrovna vy, když nás budete kritizovat? Takže ten návrh je úplně nesmyslný a má jenom sloužit ke zdržování. To je všechno. Nám to nevadí, my jsme připravení, my máme času dost.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Stanjura: Je logické, že mnohdy se zájmy akcionářů kříží Ministr Stanjura: Přicházíme s parametrickými změnami ve prospěch spotřebitelů Ministr Stanjura: Rozmohl se nám tu takový nešvar Sto dní, šedesát dní, devadesát. Vláda se fláká, říká Babiš a ukazuje příklady

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama