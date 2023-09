Ministr Stanjura: V dopise primátorů jsou podle mě nesmyslné údaje

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem říkal v prvním, v druhém čtení rozpočtovému výboru a paní poslankyně Vildumetzová pořád říká o té slevě na studenta. Jaký je stávající stav? Možná byste, paní poslankyně, mohla popsat stávající stav. Dneska tu slevu uplatňuje pouze student, jehož roční příjem je mezi 205 600 a 232 400. Všichni, kteří mají roční příjem do 205 600, těm se nemění nic. Všichni, kteří mají příjem nad 232 400, těm se taky nemění nic. Týká se to jenom těch 26 800 nad částku 205 600. Kdybyste chtěla mít stejný výnos z té úspory u daně od těch darů fyzických osob, tak by politické strany musely ročně inkasovat od fyzických osob dvě miliardy korun českých.

Myslím si, že jsou k dispozici veřejné správy o hospodaření (?) každé politické strany podle zákona. Zdaleka, ale zdaleka se to neblíží té částce dvě miliardy korun. V dopise primátorů jsou podle mě nesmyslné údaje. Ten dopad je úplně přehnaný a vy jste to popsala dobře, náš návrh byl, aby ta zvýšená daň z nemovitosti skončila ve státním rozpočtu a do RUDu se nesahalo. Vyhověli jsme proti návrhu. Spekulace o tom, která daň je... která poroste rychleji a která pomaleji je opravdu spekulací.

Například v letošním roce tady vy a vaši kolegové chytíte a říkáte kriticky, a já vám neberu právo na kritiku, že výnos daně z DPH roste pomaleji než výnos daně z právnických a fyzických osob. To znamená, zrovna v letošním roce, v roce 2023 by to nebylo výhodné a já nechci spekulovat, jestli příští rok to bude stejně, nebo naopak, ale pamatuji si ještě z dob, kdy jsem působil ať v krajské nebo obecní politice, tak velmi často jsme my, komunální politici říkali, že obecní a krajské rozpočty mají dýchat se státním rozpočtem, to znamená se všemi sdílenými daněmi.

Všechno ostatní je čirá spekulace. Nevím, kdo z vás je schopen odhadnout, která z těchto konkrétních sdílených daní poroste v roce 2024, 2025, a tak dále, rychleji než ta ostatní. Ale sama jste odpověděla na otázku, proč k té změně v pozměňovacím návrhu dochází.

