Ministr Ťok: Aktuálně je rozestavěno přes 140 kilometrů dálnic a silnic I. třídy

Aktuálně se už pracuje na deseti kilometrech pokračování karlovarské D6. Celkově je rozestavěno více než 140 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. „Obchvat Lubence je první zahájenou stavbou letošní stavební sezony. Další stavbu budeme zahajovat už 12. března, půjde o pětikilometrový úsek silnice I/21 mezi Trstěnicemi a obcí Drmoul. V současné době stavíme téměř 150 kilometrů dálnic a silnic I. třídy a k zahájení je přes 190 kilometrů dalších projektů“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Vysoutěžená cena stavby D6 Lubenec obchvat je 1 037 991 691 Kč (bez DPH). Jejím zhotovitelem je společnost Swieteslky – Strabag a dokončena by měla být v březnu 2021. Nové úseky D6 patří mezi prioritní stavby státu, u kterých se podařilo vyjednat s Evropskou komisí výjimku, a nemusel se tak znovu opakovat celý proces posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). V realizaci jsou aktuálně další dva úseky D6 – stavba obchvatu Řevničova, který navazuje na úsek Nové Strašecí – Řevničov. Tyto stavby byly zahájeny na konci loňského roku. K jejich zprovoznění by mělo dojít na podzim 2020. Vybudování dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení přepravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi Českou republikou a Německem.

Výstavba v roce 2018

„Aktuálně je rozestavěno přes 140 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Práce budou pokračovat na jihočeské dálnici D3, kde se staví osmikilometrový úsek mezi Bošilcem a Ševětínem a téměř 11 kilometrů dlouhý úsek Ševětín – Borek. Dále se bude pracovat například na rozestavěném úseku D48 Rybí – Rychaltice, na D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí a na obchvatech měst,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Podle stanoveného harmonogramu bude v letošní stavební sezóně pokračovat také modernizace D1. Na základě vhodných klimatických podmínek budou v průběhu druhé poloviny března zahájeny práce na celkem pěti úsecích: Ostředek (km 34) – Šternov (km 41), Hořice (km 75) – Koberovice (km 81), Jihlava (km 112) – Velký Beranov (km 119), V. Meziříčí východ (km 146) – Lhotka (km 153) a nově také na úseku mezi Humpolcem (km 90) a Větrným Jeníkovem (km 104). Zahájení modernizace na dalších třech úsecích: Mirošovice (km 21) – Hvězdonice (km 29), Velký Beranov (km 119) – Měřín (km 134) a Devět křížů (km 168) – Ostrovačice (km 178) je blokováno ze strany spolku Děti Země, které se odvolalo proti vydaným stavebním povolením.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

K zahájení výstavby je v letošním roce připraveno celkem 193 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Připravena je například stavba D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice a Smiřice Jaroměř, stavba D35 Opatovice-Časy a Časy – Ostrov, a D55 Otrokovice, obchvat (přehled všech staveb a projektů najdete na interaktivní mapě ZDE).

Proces přípravy staveb v současné době trvá více jak deset let. Zkrátit tuto dobu by mohla novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou ministr Ťok na základě dohody se všemi parlamentními stranami a hnutími předložil k projednání. Shoda v poslanecké skupině panuje na zavedení institutu takzvané předběžné držby. U vybraných prioritních staveb to umožní státu stavět ještě před samotným vyvlastněním všech pozemku v trase dálnice či železniční stavby. Odpadla by také možnost odvolání proti vyvlastnění.

V prvním návrhu novely zákona o urychlení dopravní výstavby rovněž například bude: vstup na pozemky při přípravě staveb, předběžná držba, navýšení úplaty za věcná břemena, výkup „zbytkových pozemků“ – v případě schválení stát od vlastníka vykoupí i hospodářsky nevyužitelné zbytkové části pozemku, které by jinak stát musel stejně zpřístupnit např. polní cestou. Zbytkové pozemky lze následně využít např. při komplexních pozemkových úpravách.

