Ministr Ťok: Dopravci o mýtu jednat nechtějí, rovnou požadují jeho zrušení

„Předem jsem deklaroval, že pokud mají naši kritici nějaký dobrý nápad, jak celou situaci v souladu s právem vyřešit, rádi ho posoudíme a budeme se inspirovat,“ doplňuje Ťok. Den před pracovním jednáním ale Hospodářská komora vydala tiskovou zprávu, ve které oznamuje, že dnes dopravci a podnikatelé vyzvou Ministerstvo dopravy, aby soutěž na provozovatele mýtného systému zrušilo.

„Ještě jsme se ani nesešli, nic neprojednali, žádné návrhy, jak situaci řešit ze strany dopravců nezazněly. Prostě to zrušte a je nám jedno, co bude dál. Tímto způsobem se diskutovat nedá. Rozumím tomu, že dopravcům a podnikatelům plánované rozšíření mýta o 900 kilometrů vadí. Sám jsem nebyl jeho příznivcem. Jako ministr dopravy mám ale zodpovědnost za to, aby nedošlo k výpadku výběru mýta,“ vysvětluje ministr.

Zrušení soutěže v této fázi představuje podle Ťoka obrovská rizika: „Pokud je chce Hospodářská komora ignorovat, pak je to buď nezodpovědný populismus, který, ve snaze zalíbit se vlastním členům, ohrožuje výběr mýta, na což doplatí všichni občané, nebo skrytě bojuje za zájmy stávajícího provozovatele ve stylu ‘S Kapschem na věčné časy‘“, dodává Dan Ťok.

Mýtný tendr provází už od roku 2006 spoustu otazníků a nejasností. Kvůli špatně napsaným smlouvám, které nepočítaly s koncem Kapsche, nešlo novou soutěž vůbec vypsat. Situaci odblokovalo ministerstvo dopravy až dodatkem smlouvy v roce 2016, který umožnil popsat celý systém a zahájit výběr nového provozovatele. Firmy mají podat nabídku do března, v druhé polovině roku pak ministerstvo vybere vítěze, který bude rok chystat systém výběru mýta od roku 2020.

(převzato z Profilu)

