Ministr Válek: Evropský trh se zhroutil a opravdu v různých zemích různé léky chybí

reklama

Já úplně neumím rozdělit politickou debatu, kde chápu kritiku, od odborné debaty. Tak vy, kteří jste tady a jste lékaři, tak já si myslím, že některé věci víte stejně dobře, jako je vím já. Víte, že pokud bude loď, byť Evropské unie, v neutrálních vodách, tak pro ni platí jiná pravidla, než když je v přístavu v té zemi. Víte, že duty free má jiná pravidla než ostatní obchody. A totéž se týká bohužel léků. Samozřejmě je řada nelogických věcí a my jsme na ně za našeho předsednictví upozornili a měli jsme v tomto směru řadu úspěchů. Nechci opakovat to, co se nám podařilo s vakcínami a další, je to asi zbytečné, protože...

Mně opravdu nevadí kritika politická, tady máme různé názory, ale odborně mně vadí, když tvrdíte, že když je nedostatek vyrobených léků na trhu, že se s tím dá něco jiného dělat, než ty léky dostat do České republiky buďto tak, že se udělají zásoby - a to v tom zákoně máme, byť to podlehlo kritice - já jsem chtěl déle než na jeden měsíc nebo kolik, chtěl jsem, aby to byly delší zásoby. A dostal jsem strašnou sodu, že ty zásoby nemohou být tak dlouhé, protože distributoři a já nevím, co všechno.

Mohly by být delší, ty zásoby. Nebo je můžeme mít v hmotných rezervách, což ale velmi komplikované, a vzpomeňte si, jak bylo složité cokoliv vydávat z hmotných rezerv v době covidu, a to jsme měli nouzové stavy, tak já jenom žádám o aspoň nějakou míru objektivity a odborné pravdivosti.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co se týče léků, tak opravdu evropský trh se během covidu - a hlavně po covidu, nejenom kvůli covidu, ale paralelně kvůli válce na Ukrajině - se zhroutil. Výsledek je, že opravdu v různých zemích různé léky chybí a čím ta země má specifičtější jazyk a čím ta země má menší počet obyvatel, tím samozřejmě je ve větším riziku. Proto jsme přijali v této Sněmovně napříč politickým spektrem: za první to, že můžeme na mimořádný dovoz dovézt léky z jiné země Evropské unie, a to se opakovaně děje. Přijali jsme to, že můžeme vytvářet zásoby u distributorů u léků, které jsou nejvíc rizikové. A přijali jsme to, že můžeme přijímat zásoby v hmotných rezervách. A všechny ty tři kroky se dějí.

A stejná debata je ohledně distribučního kanálu. To není tak, že bych byl nějakým způsobem zaťatý, ale já jsem přesvědčený, je o tom přesvědčená lékárnická komora, a já rozumím politickým útokům, ale já jsem přesvědčený - a znovu říkám, i lékárnická komora - že tento zákon, pokud projde ve znění, které jsem předložil, tak umožní, aby opravdu - nebo umožní SÚKLu, aby opravdu - protože SÚKL je kontrolní orgán, zase to všichni víme - tak aby SÚKL opravdu mohl dělat: jednak tvrdé pokuty a jednak, aby opravdu mohl hlídat, aktivně hlídat ve spolupráci s lékárnickou komorou - koneckonců to je ta organizace, s kterou by měl debatovat hlavně - aby se opravdu ten lék dostal do každé lékárny.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4069 lidí

A samozřejmě, já jsem si toho plně vědom, každý z nás je toho vědom, pokud skončí výroba léku XY a nikdo ho nebude vyrábět, no, tak pochopitelně ho není jak dostat do České republiky a není ho jak dostat do lékáren a hledá se náhrada. A toto se děje s železnou pravidelností u řady léků. Bohužel u řady léků historicky na českém trhu - a zase to není ale chyba ničí, já nikoho za to nekritizuji, já se nesnižuji k jednoduché kritice, abych hledal viníka, já se snažím hledat řešení.

Prostě stalo se to, že u řady léků nepochopitelně byl u nás téměř monopol, dodavatel měl 80, 90 % trhu. To se historicky stalo vývojem cen. A ve chvíli, kdy takový dodavatel má problém, tak vy nemůžete jednoduchým způsobem výpadek vykrýt - z toho prostého důvodu, že výroba odpovídá objednávkám - to jsme si říkali a vy to víte, víte to vpravo, vlevo - které jsou zhruba rok, anebo půl roku až rok staré. Vždyť znáte ten mechanismus, řada z vás pracovala na Ministerstvu zdravotnictví, tak prostě víte, že to takhle je, ty zkušenosti máte.

Ta situace samozřejmě je komplikovaná, ale ten zákon podle mého to řeší. Distribuční kanál - a SÚKL vedla paní doktorka Storová. Paní doktorka Storová, tu jsem nevybíral já. A paní doktorka Storová nebyla schopná ten distribuční kanál vymoci, protože byla přesvědčena, její právníci byli přesvědčeni, stejně jako právníci ministerstva, že to nelze vymáhat. Distribuční kanál nijak nezajistí, aby se lék dostal do konkrétní malé lékárny, pouze zajistí, že ho dostane distributor. A navíc tak, jak je to napsané, tak já jsem přesvědčený, stejně jako odborníci SÚKLu, ne politici, stejně jako odborníci ministerstva, ne politici, že se jenom zvýší počet reexportů, že se jenom zhorší situace na českém trhu a nedostanou se léky do malých lékáren. Naopak, tento zákon je umožní dostat do malých lékáren.

Já chápu, že v tomto je mezi námi spor, že máte různé názory, já ten názor nezměnil, já ho mám stejný, jaký jsem měl v předchozím volebním období, můžete se podívat, jak jsem hlasoval. Mám názor stejný, jaký měl Adam Vojtěch. A já se na něj neodvoláváme, jenom definuji, že Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo názor. A nezměnil ho ani odborný aparát ministerstva, nezměnil ho SÚKL. A jediné, co se změnilo, že Česká lékárnická komora podporuje náš zákon, vystoupila na tiskové konferenci, byla tady v Poslanecké sněmovně a nejenom její prezident, ale její členové, včetně právníka České lékárnické komory, jasně řekli, jasně řekli, že tato legislativa a způsob, jak se pak budou řešit dodávky do lékáren, je ta správná cesta, která umožní, aby se lék dostal do každé lékárny.

A já opravdu, pokud ten zákon takhle vyjde, tak za to mohu ručit. Pokud bude nějaký pozměňovací návrh typu distribuční kanál nebo cokoliv dalšího, nechť takto projde, já nevím, jak kdo bude hlasovat, nechci to predikovat, tady každý jste sám za sebe, hlasujete, ale pak tu odpovědnost nese ten, kdo ten pozměňovací návrh schválil. Já jenom bych chtěl, aby to bylo jasné. A pokud se zase léky nedostanou do malých lékáren a projde ten zákon, viník je Válek, je to jednoduché. Pokud se tam nedostanou proto, že projde distribuční kanál, pak jsou viníci ti, co ho schválili. A ten distribuční kanál jsme tady v minulém období schválili a stejně ten výsledek nebyl takový, jaký jste očekávali.

Ano, můžete říct, že paní doktorka Storová a SÚKL to dělali špatně, že nevymáhala, co vymáhat měla. Tak dobře, legislativci SÚKLu a ministerstva jsou přesvědčeni, že ani minulý lex (nesrozumitelné), ani současný pozměňovák nejsou napsané tak, aby to vymáhat šlo. Nicméně já myslím, že se strašně cyklíme. Všichni, co tomu rozumíte, jste dostatečně v detailu, načetli jste si to, víte, o co se jedná, víte, co jsou silná, slabá místa čeho. A hlasováním rozhodneme, jak to dopadne. Tady asi jiná cesta není, od toho je to Poslanecká sněmovna, aby o zákonech hlasováním rozhodla.

Psali jsme: Ministr Válek: Cílem zákona je především dostat léky k pacientům Ministr Válek: Zdraví nevzniká v nemocnici Ministr Válek: Podpora paliativní péče je jednou z našich velkých priorit Ministr Válek: Jak zajistit a poskytnout dětem dietní stravu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama