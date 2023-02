Ministr Válek: Nechci vůbec odpovědnost házet na kraje

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vaším prostřednictvím, já vždycky oceňuji vystoupení kolegy Brázdila. Čtrnáct miliard, tak to není ani jeden CT přístroj. Oba dva to víme, za čtrnáct miliard žádnou z těch technik, o kterých jsme se bavili, nekoupíme. To i rentgenový přístroj, to i rentgenový přístroj se pomalu této ceně blíží. V žádném případě nejsou problém peníze. Naopak. Ta vyšetření jsou hrazeny výkonově, dokážeme... pardon, čtrnáct milionů jeden, já jsem mluvil (chyboval?) o řád, ano? Omlouvám se, velmi se omlouvám.

Nicméně peníze v tomto případě opravdu nejsou problém. Opravdu ne. Já rozumím tomu, že vy to téma zdviháte, to je pochopitelné, já bych to dělal taky asi, kdybych byl v opozici, ale pokud odmyslíme od té debaty opozice, koalice a vaším prostřednictvím velmi děkuji panu poslanci Farhanovi za nesmírně korektní debatu a děkuji i za ty podněty, tak pokud odmyslíme tady diskusi opozice a koalice, tak bezesporu se shodneme na tom, že by mělo být jasné, že pacient, který potřebuje akutní vyšetření, by ho měl dostat hned. Pacient, kde lékař indikuje vyšetření do určité doby, by to vyšetření do té určité doby měl mít.

Shodneme se na tom, že u ambulantních pacientů mohou být různé objednací doby a vždycky to má nějaký důvod. A bezesporu se pravděpodobně všichni minimálně v kuloárech shodneme na tom, že je prostě chyba, aby byla zneužívána pohotovost, aby byla zneužívána rychlá, protože není větší tragédie, když sanitky jsou na cestě zbytečně a umře kvůli tomu nějaký pacient nebo je ohrožen lidský život. To je taky něco, na čem se shodneme.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud odmyslíme politiku, tak se asi shodneme na tom, že bychom všichni uvítali, aby například v rámci krajů jsme měli informace o tom, jaké jsou termíny v těch organizacích, které v tom kraji provádí vyšetření, lhostejno, zda jsou řízeny krajem, zda jsou řízeny státem nebo zda jsou soukromé. A že nějaký přehled a možnost o centrálních objednáváních nebo nějaké takovéhle spolupráci (by?) byla určitě výhodná. Proto jsem rád, že to téma je zdviženo. Bezesporu by součástí té diskuse mělo být také to, do kdy to vyšetření musí být popsáno, protože pokud to vyšetření je provedeno a pak jeho popis, zhotovení toho popisu, trvá dny, tak to taky není úplně ta cesta, kterou bychom chtěli, ale peníze opravdu v této fázi nejsou ten zásadní problém.

Zásadní problém je způsob, jakým by bylo, řekněme, kontrolováno využívání těch přístrojů. A tady budu velmi rád, když bude opozice a koalice velmi spolupracovat, odmyslíme od toho různé tlaky a opravdu budeme dbát na to, aby přístroje byly pořádně využívány, zvlášť, když peníze na ně jsou dávány ze státního rozpočtu nebo z různých dotačních titulů. Prostě pokud (padne?) slib na přístrojové komise - a je potřeba si říct, že na (přístrojovou?) komisi jezdí zřizovatelé, jezdí tam zástupci kraje, jezdí tam zástupci provozovatele, to znamená, ti všichni tam slibují, jak budou využívat, jak mají personál, a my bychom měli kontrolovat, zda k tomu dochází, a měli bychom mít odvahu, pokud ten přístroj není využitý, stojí, funguje jeden, dva dny v týdnu, tak tvrdě zasáhnout a nepodlehnout lokálním tlakům při obnově takového přístroje.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9158 lidí

Naopak, ty přístroje dávat tam, kde je dokážou řádně využít. Měli bychom a já bych (byl?) velmi rád, aby se to projevilo v úhradové vyhlášce, bonifikovat ta pracoviště, která využívají přístroje ve dvousměnném provozu, bonifikovat ta pracoviště, která zajišťují nepřetržitý provoz kvůli akutním vyšetřením. Není nic horšího, než když vám přivezou pacienta, který potřebuje akutní vyšetření magnetickou rezonancí, protože na tom závisí, jak bude ten pacient léčen, a to vyšetření není dostupné. Vy to víte, všichni to ví, ale není dostupné prostě proto, že ta nemocnice nezajišťuje dvacetičtyřhodinový provoz, byť to přístrojové komisi slíbila.

Je to dlouhodobý nešvar a rozumím tomu, že není úplně chybou mých předchůdců, že to neřešili. Já mám výhodu, že jsem odborník v této oblasti a opravdu mě to osobně nesmírně trápí. Trápí mě to opravdu a já to myslím smrtelně vážně, teď nedělám ani náznakem politiku, mě to trápí prostě proto, že pořád jsem členem výboru Radiologické společnosti. A pořád mi moji kolegové z výboru vyčítají každý měsíc, co už se s tím udělá. Ale vy všichni, co jste tady a kteří jste seděli v exekutivě, víte, že ty změny, které člověk chce udělat, které vyžadují některé i podzákonné změny, prostě nejdou udělat ze dne na den.

Ano, trvá to rok, ale já už mám nastavené, co máme udělat, změny v přístrojové komisi jsme udělali. A rozhodně ty další změny chystám a provedu v následujícím období. A opakuji, do půl roku budu informovat Poslaneckou sněmovnu nebo zdravotní výbor, pravděpodobně spíš zdravotní výbor, kam jsme to posunuli, co jsme nastavili, co je cílem.

A vás všechny, kteří sedíte, jedno, jestli jste vlevo nebo vpravo nebo naproti mně, kteří sedíte na svých krajských zastupitelstvích, jste v opozici nebo v koalici na krajích, prosím, podpořte to, aby ty jednotlivé kraje zvážily, zda neotevřít on-line objednávací systémy pro pacienty, pro občany svých krajů alespoň u těch nemocnic, které jsou přímo řízené těmi kraji. Abychom tuto diskusi posunuli dál. Já nechci vůbec tu odpovědnost házet na kraje. Já jsem připraven maximálně pomoci. Je možné, že se shodneme, že to udělají pojišťovny. Ale opravdu mým velkým cílem a ambicí je, aby občan se nějakým způsobem mohl jednoduše dozvědět alespoň ve velkých městech a v těch krajích, kde je vyšší koncentrace těch přístrojů, jaké jsou ambulantní objednací doby na jednotlivých přístrojích a mohl si vybrat. Buď, že bude o něco déle čekat, ale vyšetření proběhne blízko jeho bydliště. Nebo pojede 20, 30, 40 kilometrů a objedná se ale dřív. A znovu opakuji, břeclavská nemocnice je dobrým příkladem krátkých objednacích termínů. A ano, jezdí tam pacienti i z větší vzdálenosti.

Omlouvám se, že s tím zdržuji, mě to opravdu osobně velmi trápí. Děkuju.

Psali jsme: Farhan (ANO): Pane ministře, vy jste mi vůbec neodpověděl na moje otázky Brázdil (ANO): Problém se posunuje na přednemocniční neodkladnou péči Ministr Válek: Naprosto souhlasím, že situaci musíme výrazně zlepšit Farhan (ANO): Pane ministře, vás nezajímá, jak dlouho pacient na vyšetření čeká?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama