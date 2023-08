Ministr Válek: Před Haškem smekám. Nemá strach odsoudit hokejisty, kteří hrají za Rusko

reklama

Setkání s legendou. Představovat Dominika Haška a jeho úspěchy by bylo nošení sov do Atén. Proto chci ocenit ještě něco jiného, a to je jeho nezlomný postoj vůči ruské invazi na Ukrajinu. Neboji se jasně odsoudit ty, kteří i nadále jezdí hrát do Ruska i hokejové funkcionáře, kteří před neospravedlnitelnou ruskou agresí a spáchanými válečnými zločiny zavírají oči. Za své názory často nesklízí potlesk, přesto neustupuje ani o píď. A před tím smekám!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kdo zpochybnil očkování, mohl i přijít o práci. Zdrcující čtení o Česku za covidu. V uznávaném časopise Válek představil řešení nedostatku antibiotik. Včetně boje proti „nadužívání“ Šlachta (Přísaha): Zas nejsou léky, tentokrát penicilin „Namastili si kapsu. A vláda mlčí.“ Profesor dal Fialovi nástroj. Na jídlo i léky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE