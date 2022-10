Ministr Válek: Úplně nechci, aby firma věděla, jaké očkování, od které firmy dostávám

reklama

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážené senátorky a senátoři, jenom se pokusím stručně doplnit to, co pan ministr Nekula uvedl, tu zdravotnickou část těch pozměňovacích návrhů. Má v podstatě tři body.

Druhý bod se týká zajištění mimořádného nákupu a distribuce léčivých přípravků, a to včetně stanovení jejich ceny a úhrad. Velmi zjednodušeně, v současné době některé léky, my nemůžeme jednak stanovit jejich úhradu, jednak nemůžeme je vydávat na běžný recept. Tímto poslaneckým návrhem, pokud projde, pokud ho posoudíte kladně, bychom chtěli nastavit proces tak, aby tyto léky měly stanovenou úhradu, pokud distributor nekoná, aby bylo proaktivní ministerstvo, resp. příslušné orgány, hlavně aby i tyto léky mohly být předepisovány na standardní recept, nemusely mít tu speciální žádanku, která velmi komplikuje dostupnost těchto léků pro pacienty, kteří je potřebují. Tento bod považujeme za velmi důležitý, zvláště z toho důvodu, že se zkracuje ta doba, kdy by měl pacient dostat antivirotikum, my tímto dosáhneme jednak větší dostupnosti, teď se bavím konkrétně o covidu a antiviroticích, těch léků na covid, dosáhneme také toho, že budou daleko více dostupné v terénu a rychleji se k nim dostane pacient.

Ten třetí bod se týká sjednocení a zefektivnění vedení záznamu o očkování. Poslaneckou sněmovnou prošla úprava, která v předchozím volebním období a finálně se dostala do legislativy, kde na rozdíl od ostatní zdravotnické dokumentace, co se týká očkování, ale ne proti covidu, mělo být všechno vedeno centrálně v SÚKL, ten drobný problém, který v tom spočívá, tak ta data, která se tam hlásí, ta vyžadovala vyplnění poměrně složitého dotazníku, proto já jsem nařízením ministra odsunul sankce o další půlrok, za toto, protože ty sankce byly relativně vysoké.

Já jsem měl od příslušných odborných společností poměrně kritické výhrady k tomu. Druhý problém byl, že správce software, tohoto programu, a správce těch dat, tak vlastně byly soukromé firmy. Jelikož se jedná o poměrně citlivá data, která se týkají de facto toho, jaké očkovací látky se používají, kdo je používá, možná jsem příliš opatrný v tomto směru, ale já tady daleko víc preferuji ochranu osobních údajů pacientů, než cokoli, co, řekněme, úplně nechci, aby firma věděla, jaké očkování, od které firmy dostávám. Toto je věc, kterou by měl vědět pacient, jeho ošetřující lékař, ti, kteří to potřebují k léčbě. My jsme konzultovali ten pozměňovací návrh s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Důsledně bych chtěl, aby se takhle legislativa aspoň z mého resortu projednávala. Úřad pro ochranu osobních údajů se k němu vyjádřil velmi kladně. Finálně chceme sjednotit tu dokumentaci tak, abychom finálně se dostali k něčemu, čemu říkám eKarta, aby pacient, pokud bude mít zájem, takto jsem to představil i Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby v té eKartě měl ty informace, se kterými pacient bude souhlasit, když to řeknu zjednodušeně, chtěli bychom z Tečky udělat eKartu, což je další zákon, který s tímto bude provázán, chystám ho k předložení Poslanecké sněmovně a vysvětlování oběma zdravotním výborům, jak Senátu, tak Poslanecké sněmovně, tak, aby například v té Tečce mohl mít informace o všech svých očkováních, aby ho Tečka upozornila, že například by bylo vhodné se nechat přeočkovat proti tetanu po 10 letech, pokud o to bude mít zájem, aby se nemusel prokazovat různými průkazy, ale měl to takto.

Proto chceme, aby ta data byla v jednom systému, v ISIN. Samozřejmě ta data musí být k dispozici SÚKL. V současné době bohužel data, která jsou v SÚKL, nejsou k dispozici ISIN, nejsou k dispozici ministerstvu. Samozřejmě musí SÚKL pracovat se všemi těmi věcmi, které je potřeba, aby SÚKL dělal, protože SÚKL je málo platná moje organizace, která má hlídat a kontrolovat léčiva, má jaksi zodpovídat za to, aby nebyla redistribuce léčiv, má samozřejmě sledovat také vedlejší účinky očkování. Ale tyto všechny informace dostane. Rád bych, aby ty informace, které naopak půjdou do ISIN, byly validovány Úřadem pro ochranu osobních údajů, abychom tam neshromažďovali informace, které jsou zbytné, to znamená, aby těch informací, které tam budou, bylo minimum. To je ten třetí poslanecký pozměňovací návrh, který jsem možná příliš podrobně, ale já jsem to považoval v tomto případě za nutné, představil. Jsem samozřejmě připraven zodpovědět jakékoli dotazy. Děkuji mnohokrát.

