Ministr Vlček: V datové instruktuře máme opravdu velký infrastrukturní dluh

Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády,

asi nebudu více komentovat zákon jako celek, spíš si dovolím krátký komentář i k tomu, co tady zaznělo. Já jsem si ho původně chtěl nechat až po projednání nebo po hlasování, ale myslím si, že jsou to věci, které by asi měly zaznít ještě před hlasováním, protože se týkají některých věcí.

Samotný obsah a podstatu zákona komentovat nechci, ale chtěl bych krátce tady odpovědět a reagovat na věci, které tady byly zmíněny, hlavně pak ve vztahu k pozměňovacím návrhům týkajícím se usnadnění povolování sítí elektronických komunikací. Já sám osobně ty pozměňovací návrhy vítám. A já osobně si myslím, že žijeme ve 21. století, kdy stále v České republice máme mnoho takzvaně bílých míst, nepokrytých míst. Situace opravdu výrazně přispívá k vylidňování venkova, není to pro hospodářství zdravá situace. Osobně chápu, že se tady prostě perou mezi sebou určité záležitosti takzvaně veřejného zájmu, otázka krajinného rázu a otázka povolování infrastruktury, datové infrastruktury.

Ing. Lukáš Vlček, DiS. STAN



Ale opakuji, že žijeme ve 21. století. A jsou prostě některé věci, kde musíme najít cestu, jak Českou republiku plně pokrýt datovým připojením a dostupným internetem. Už nejenom z pohledu toho, že se nám, je to jeden ze střípků celé té mozaiky, ale že se nám venkov i kvůli těmto věcem vylidňuje, ale protože prostě je to zdravé pro hospodářství jako celek.

Já tady potvrzuji to, co tady bylo řečeno, že hledáme cestu mezi jednotlivými rezorty, jak zároveň do budoucna i určitým způsobem zlepšit posuzování krajinného rázu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tématice budování datové infrastruktury věnuje velmi intenzivně, přece jenom nejenom v ostatních oblastech infrastruktury, ale především v datové instruktuře, máme opravdu velký infrastrukturní dluh jako společnost, jako hospodářství. To znamená, je to téma, pokud tedy chceme moderní ekonomiku, moderní hospodářství, tak musíme opravdu infrastrukturu dobudovat, musíme ji doplnit, protože to je cesta kupředu.

Ale každopádně už včera po dalších debatách i s kolegy z Ministerstva životního prostředí jsem svému týmu na Ministerstvu průmyslu zadal další analytické práce tak, abychom v dalších debatách, které nás čekají na plénu Sněmovny, našli relevantní řešení. A ty analytické práce, které jsou zadány aktuálně, už navazují na práci na odboru telekomunikací, věnují se větší debatě na úrovni Českého telekomunikačního úřadu, jednotlivých mobilních operátorů, abychom pro další debaty byli více konkrétní, měli více analytických podkladů a říkali, která jsou opravdu přesně konkrétní bílá místa, kde bude nutné stavět další infrastrukturu i s ohledem na další napojení, jako je třeba připojení výkonu elektrické energie.

To znamená, já za sebe deklaruju tu vůli k debatě ve smyslu toho, jak najít soulad s tématem krajinného rázu. Ale opětovně připomínám, žijeme 21. století. A pokud naše hospodářství chceme posouvat dopředu a chceme i dohánět náš infrastrukturní dluh v datové infrastruktuře, tak prosím hledejme cesty tak, aby to šlo.

Děkuji.