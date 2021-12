Ministr Vojtěch: Naše zdravotnictví potřebuje investice, to je naprosto klíčová věc

reklama

Ministerstvo zdravotnictví získalo v rámci státního rozpočtu, který byl navržen, celkově 23 miliard korun, které jdou skutečně na resort zdravotnictví, jako takový. A z tohoto právě velká část jsou peníze určené na nákup vakcín. Takže tady jenom bych poprosil, aby skutečně nedošlo k tomu, že bude třeba zpoždění v platbách za vakcíny, kdy skutečně ty faktury mají splatnost 30 dní a splatnost je velmi, velmi striktní.

Další věci, které se týkají plateb spojených s touto krizí, se týkají financování projektu chytrá karanténa. To jsou často skutečně velmi ad hoc výdaje spojené například s posílením trasování, to znamená angažováním dalších operátorů, případně řešením sekvenací. Máme sekvenační systém, kdy víte, že máme zde variantu omikron, kdy máme v tuto chvíli v plánu výrazně posílit počty sekvenovaných vzorků, což jsou peníze, které jdou ze státního rozpočtu a my můžeme očekávat, že varianta omikron bude v těch následujících týdnech skutečně v té maximální prioritě, pokud jde o sekvenaci vzorků pozitivních na covid a sekvenační centra nesporně budou potřebovat finanční prostředky. I tady bych chtěl skutečně poprosit, aby jakékoliv provizorium případně škrty neměly dopad na systém financování sekvenačních center, protože by se to mohlo skutečně vymstít, pokud by dostatek vzorků nebylo sekvenovaných, že by varianta omikron mohla převážit, aniž bychom o tomto věděli. To je další věc, která je velmi zásadní.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Další oblastí je podpora zdravotníků. My jsme v tomto roce schválili poukazy na lázně pro zdravotníky. Osm tisíc korun na jednoho zdravotníka. Bylo to využíváno ze strany zdravotníků z nemocnic, kde se starali a nadále starají o covidové pacienty. Tento program končí na konci roku. Pokud bude nutné a já si myslím, že to nutné bude, opět podpořit zdravotníky, musí být vypsán program nový. Ten nový program pro lázně, pro zdravotníky není možné vypsat v rámci rozpočtového provizoria. Takže opět velmi prosím, ať myslíme na naše zdravotníky, kteří jsou skutečně vyčerpáni opět další vlnou covidu, musí se starat o pacienty na jednotkách intenzivní péče, ta práce je velmi náročná, ten program lázně pro zdravotníky končí na konci roku, zdravotníci čekají, že bude znovu vypsán v příštím roce; a pokud by došlo k tomu, že dojde ke zpoždění, tak myslím si, že by to bylo velmi negativně vnímáno, že se nedostanou k této rehabilitační péči, kterou si myslím, že si velmi zaslouží. Takže i tady bych poprosil, aby tomu byla věnována maximální pozornost. My komunikujeme s odbory, komunikujeme se zdravotníky a oni čekají, že ten program bude znovu vypsán tak, aby ti, kteří nestihli se dostat do těch lázní, se k nim dostali v příštím roce.

Další věcí, která je velmi zásadní, jsou investice. My jsme se snažili maximálně i v rámci státního rozpočtu, ale i v rámci evropských fondů podpořit investice do zdravotnictví. V příštím roce z národních peněz půjde osm miliard korun na investice. Začíná React, React-EU, což je program, kde na zdravotnictví jde 22 miliard korun. Myslím si, že velmi dobře to víte, na přístrojové vybavení, nemocnice budou čerpat tyto prostředky. Je tam velmi závazný a striktní termín pro vyčerpání těch prostředků do konce roku 2023, to znamená velmi napjatý harmonogram. I v tomto případě je nutné myslet na to, že Ministerstvo zdravotnictví je tím, kdo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo zdravotnictví nemůže vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozpočtovém provizoriu, bylo by to protizákonné. Takže opět je nutné myslet i na to, aby nedošlo ke zpoždění těchto investic, které se týkají nákupu přístrojů a podobně. Myslím si, že naše zdravotnictví potřebuje investice, je to naprosto klíčová věc. My jsme se snažili ty investice podpořit a zpoždění by v tomto směru určitě nebylo ku prospěchu věci.

Další věcí jsou rezidenční místa. Jsou taktéž placena ze státního rozpočtu. Dochází tam k poskytování dotace na vzdělávání mladých lékařů. I tady by mohlo dojít k problémům, pokud by vlastně nemohly být tyto prostředky vynakládány, nemohly by být navýšeny prostředky na rezidenční místa, která jsou klíčová pro placení specializačního vzdělávání mladých lékařů. A například v primární péči skutečně na rezidenčních místech závisí vzdělávání budoucích praktických lékařů.

Věcí, které musejí být financovány, je celá řada. Mimo jiné se výrazně zvyšuje platba za státní pojištěnce, což velmi dobře víte, v příštím roce o 14 miliard korun. A já jsem rád, že se to podařilo, protože je to další polštář pro zdravotnictví, které je sužováno krizí spojenou s pandemií covid-19. I tady bude nesporně nutné myslet na to, že další prostředky do zdravotnictví budou muset být vynaloženy. A myslím si, že je nesporné, že bude muset být rozhodnuto o dalším navýšení platby za státní pojištěnce vzhledem k těm nákladům, které máme v souvislosti s covidem. A nejsou to jenom ty vakcíny. Je to samozřejmě i nadále testování, které probíhá v poměrně výrazné míře. Každý den se testuje zhruba devadesát tisíc až sto tisíc lidí, devadesát tisíc až sto tisíc testů PCR, což jsou samozřejmě obrovské náklady pro zdravotní pojišťovny. Přicházejí nové léky na covid. I to jsou věci, které budou muset být placeny, ať jsou to monoklonální protilátky, kde se bavíme o stovkách milionů korun, miliardách korun, které jdou na nákup monoklonálních protilátek, tak i nová antivirotika, která už vlastně jdou do České republiky. V tomto týdnu přijde první antivirotikum molnupiravir. A v následujícím období právě v tom prvním kvartále příštího roku by mělo přijít další antivirotikum od firmy Pfizer, které zdá se, že je velmi účinné. Opět to budou další náklady, které jsou spojeny s řešením krize kolem covidu-19.

Takže já jenom v tomto směru chci upozornit na to, že Ministerstvo zdravotnictví, které je zodpovědné za řešení, a je to primárně Ministerstvo zdravotnictví, řešení této krize, společně samozřejmě se zdravotními pojišťovnami, s nemocnicemi, tak má velmi výrazné náklady s tímto spojené. A velmi prosím, aby toto bylo zohledňováno, aby nedošlo k ohrožení nákupu vakcín, aby nedošlo k ohrožení financování projektu Chytré karantény, aby nedošlo k ohrožení financování trasování, aby nedošlo k ohrožení financování nákupu léků a podobně. To jsou všechno zásadní věci, které je nutné je mít na paměti, pokud bude schváleno rozpočtové provizorium, potažmo pokud by mělo dojít k jakýmkoli škrtům v tomto resortu. Myslím si, že naopak resort zdravotnictví si zaslouží maximální podporu.

Děkuji za pozornost.

