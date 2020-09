Ministr Vojtěch: O krizovém štábu bude jednat vláda v pondělí

reklama

Dámy a pánové, já tady zkusím zareagovat na to, co tady zaznělo.

Pokud jde o kapacity trasování, já jsem o tom hovořil. Samozřejmě využíváme armádu, využíváme mediky, využíváme studenty jiných zdravotnických oborů, využíváme pracovníky celní správy, takže aktuálně v tuto chvíli se školí zhruba 200 dalších lidí, z nichž někteří už nastoupili, někteří nastupují v těchto dnech do toho procesu trasování. Jsme připraveni ty kapacity navyšovat dál, jak bude potřeba, takže to v tomto směru skutečně každý den řešíme, každý den školíme nové lidi, kteří pomohou hygienické službě s nárůsty. Ozývají se i některé soukromé subjekty, které jsou připraveny poskytnout své kapacity například vyškolených operátorů a podobně, takže toto probíhá a bude probíhat, protože nárůsty jsou nyní skutečně výrazné.

Pokud jde o otázku kolapsu nebo nefunkce, nefungování systému elektronických žádanek, to je pravdou, já tu informaci dnes mám od kolegů. Řešíme to velmi aktivně. Není jisté, jestli jde o chybu, nebo jestli jde kybernetický útok, takže teď aktuálně na tom kolegové velmi intenzivně pracují tak, aby ten systém znovu obnovili. Bohužel nemůžeme vyloučit ani tu druhou variantu. Tolik k tomu. Jinak samozřejmě lidé, kteří přijdou na odběrové místo, budou odebráni a v tomto směru problém není.

Pokud jde o otázku ústředního krizového štábu, o tom bude jednat vláda v pondělí, takže v pondělí bude rozhodováno, takže já bych do té doby nechtěl předjímat. Bude to na jednání vlády a vláda se k tomu postaví a určitě pak ten postoj bude prezentovat, takže tolik k tomu. Určitě to budeme řešit. Vnímáme ten požadavek i krajů, včera vlastně zasedala Asociace krajů, takže na základě toho skutečně po nějaké debatě na Radě vlády pro zdravotní rizika, kterou jsme vedli dnes, tak v pondělí se tomu vláda bude věnovat, tedy zřízení ústředního krizového štábu.

Doufám, že jsou to ty základní odpovědi na otázky pana poslance Jurečky.

Pokud jde o pana poslance Bendu a otázku zapojení lékáren do odebírání, určitě je to zajímavá myšlenka, byť ono zase není úplně tak simplexní, ač se to tak může zdá, dělat správně onen výtěr z nosohltanu, víte, že to není nic příjemného, kdo to podstoupil a aby se ten výtěr udělal správně, tak to vyžaduje určitou praxi. Ale děkuji za ten podnět, určitě to prověříme a zanalyzujeme, jestli by to bylo možné nebo nikoliv. Spojíme se s Českou lékárnickou komorou.

Pokud jde o počet odběrových míst, tak v současné době máme v České republice odběrových míst. Počty stále zvyšujeme. Aktuálně probíhá jednání třeba v Praze o otevření dalších tří odběrových míst, takže tady už bude řekněme 21 - 22 odběrových míst, takže stále reagujeme na situaci a zřizujeme nová odběrová místa. Když se podíváme na porovnání s jarem, tak počty jsou naprosto nesrovnatelné jak pokud jde o odběrová místa, tak samozřejmě i o reálné testy, což myslím, že je vidět na datech, která publikujeme.

Tolik za mě. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky.

