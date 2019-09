Ministr Vojtěch: Odbory se snaží uměle vytvořit dojem krize a kolapsu

Já rozumím práci odborů. Je bezpochyby dobře, že tady jsou. A měly by pracovat pro dobro zaměstnanců ve zdravotnictví a bojovat za lepší pracovní podmínky prostřednictvím kolektivního vyjednávání. A já s nimi v tomto směru budu velmi rád diskutovat a spolupracovat. Mám ale pocit, že v současné době svou úlohu neplní, nehájí zájmy zdravotníků a svými PR aktivitami pouze škodí českému zdravotnictví.

Snaží se uměle vytvořit dojem krize, kolapsu a chtějí nesmyslně projíst celou polovinu rezerv na horší časy. Najaly si proti nám dokonce nějakou PR agenturu. Zajímalo by mě, kolik je to stojí. To je pro mě absolutně nepochopitelné.

Zdravotnictví se totiž daří jako nikdy dřív. Nikdy do něj nešlo tolik peněz. Příští rok to bude historických 350 miliard korun. Třeba do nemocnic jde celkem 163 miliard, 18 miliard praktickým lékařům, 14 miliard na stomatologii a 2,5 miliardy na domácí péči! Rostou všechny segmenty zdravotnictví a jejich dohody se zdravotními pojišťovnami obsahují celou řadu opatření na podporu zlepšení dostupnosti a kvality péče a také lepší organizace péče ve prospěch pacientů.

Já nezastírám, že naše zdravotnictví má své problémy. Ano má, ale poctivě je řešíme každý den. Rozhodně však není v krizi. Zdravotnictví prosperuje a jde dopředu.

Koukněte, jak jsem reagoval na čtvrteční tiskovou konferenci odborů.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví

autor: PV