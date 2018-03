Ministr Vojtěch: Pod MZ je 69 organizací, z toho 15 velkých nemocnic. A já odvolal dva ředitele

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, Ministerstvo zdravotnictví a já osobně často jsem na paškále za to, že jsem udělal ony personální změny. A myslím si, že asi je namístě zde aspoň částečně něco osvětlit.

Já musím říct, že zcela souhlasím s tím, co řekl můj kolega z vlády pan ministr kultury Ilja Šmíd, že toto je skutečně naše role, abychom řídili naše ministerstvo a přímo řízené organizace, které jsou pod námi. Pod Ministerstvem zdravotnictví je 69 přímo řízených organizací, 69 organizací, které musím já řídit. Z toho zhruba 15 velkých nemocnic. A já jsem odvolal dva ředitele. Tak nevím, jestli se to dá označit za nějaké personální čistky. Dva další, ředitel SÚKL a ředitelka Státního zdravotního ústavu, rezignovali ze své vůle. Důvody byly jednoznačné, proč jsem ty kroky učinil. Měl jsem důvodné informace o tom, že se v těch nemocnicích děje něco, co není v pořádku. Já teď nemůžu o všech informacích hovořit detailně, protože některé podléhají určitému utajení a porušil bych zákon, pokud bych je zde sdělil, ovšem týká se to i oné zprávy o korupci ve zdravotnictví, kterou tady citoval pan premiér. Zkrátka v českém zdravotnictví fungují různé skupiny, které stále mají vliv, a mají vliv i v některých nemocnicích.

Pokud jde o Fakultní nemocnici v Ostravě, tak informace, které jsem dostal já a proč jsem udělal ten krok, tak měl i můj předchůdce pan ministr Ludvík od zaměstnanců oné nemocnice, kteří upozorňovali na to, že ta nemocnice upadá odborně, personálně, že tam zanikla řada oborů, interních oborů, že chirurgická klinika upadá, že se tam vyvádí výkony do soukromých laboratoří, ve kterých pracují lékaři, kteří jsou zároveň zaměstnanci nemocnice - takže ti lékaři, kteří jsou v nemocnici, si schvalují výkony a vzorky jsou posílány do soukromé laboratoře, kde mají zároveň úvazek. Flagrantní střet zájmů, který v té nemocnici funguje. A pan ředitel to neřešil. Bezesporu o tom věděl, protože mně po mém kroku psala řada zaměstnanců a děkovali mi za ten krok, který jsem učinil, že to byl správný krok, že ta situace byla neúnosná, a popisovali mi ty praktiky. Já myslím, že časem se ty věci budou dále rozvíjet, ukazovat, možná budou podána nějaká trestní oznámení. Ale myslím si, že není možné čekat. Pokud ty informace jsou závažné, tak já jako ministr zdravotnictví, který mám zodpovědnost za ony přímo řízené organizace, musím konat. O tom podle mého názoru není žádných pochyb.

A já jsem řekl, že nemocnice budu kontrolovat dál, že budu systematicky kontrolovat všechny nemocnice a je mi jedno, kdo je z jaké strany nominován. Skutečně jsou tam členové různých stran, kteří jsou řediteli nemocnice, v minulosti se tam dostali. Ale to já neřeším. Já řeším to, jak ta nemocnice funguje, jak hospodaří, jestli poskytuje kvalitní péči. A pokud zjistím z těch kontrol, které máme naplánovány, že tam je nějaký problém, tak to budu řešit třeba i personálně, protože skutečně ta odpovědnost je na mně. To není žádná systémová věc. Já chápu, že se může kritizovat, pokud se dělají nějaké systémové kroky, kdy by to vedlo k nějaké změně systému českého zdravotnictví. Tam bychom mohli říci, že to asi není úplně na místě v tuto chvíli, ale pokud jde o řízení přímo řízených organizací, za které má ministr odpovědnost, tak si myslím, že to je jeho odpovědnost a on musí řešit, pokud tam jsou nějaké problémy. Takže z tohoto mého pohledu si myslím, že to je zcela legitimní, a myslím si, že i zaměstnanci nemocnic jsou v tomto směru rádi, že ty kroky se učinily. Děkuji. (Potlesk z řad ano, sociální demokracie.)

Mgr. Adam Vojtěch BPP

Ministr zdravotnictví v demisi

ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

