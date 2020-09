Ministr Vojtěch: Scénáře máme a realizujeme je ve spolupráci s odborníky

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

bohužel jsem nepředpokládal, že bude tento bod zařazen, protože jsme o té situaci debatovali myslím ve středu poměrně dlouho, takže mě to překvapilo, včera i s kolegy -

Každopádně ta situace samozřejmě se nevyvíjí dobře, to jsem už říkal ve středu. Faktem je, že podle těch modelací nárůsty jsou ještě vyšší, než jsme očekávali ještě před několika dny, takže na to budeme muset reagovat pravděpodobně i dalšími opatřeními. Já bych je tady teď nechtěl říkat od pultíku, ale to, co je podstatné, je, že určitě musíme primárně řešit otázku v hlavním městě Praze, otázku ochrany nemocnic a poskytovatelů sociálních služeb, takže budeme zavádět určitá režimová opatření v rámci těchto zařízení. Ta situace určitě teď v rámci Prahy z našeho pohledu je nejhorší i z hlediska např. zásahu zranitelných skupin apod., takže to je teď velký úkol, abychom tu situaci v Praze řešili urgentně, byť samozřejmě sledujeme i jiné kraje.

Já myslím, že se to projeví i na publikovaném aktualizovaném semaforu, který budeme publikovat dnes odpoledne, a kde všichni občané uvidí vlastně, jak se ta situace vyvíjí, a kde tedy to riziko šíření nákazy a komunitního šíření nákazy, je největší. Pokud jde o ta čísla, je také třeba se podívat počty testů. To tady mám informaci o tom, byť ono to vždycky dobíhá, že včera byl rekordní počet otestovaných lidí, vysoce přes 20 tisíc, někde kolem 22 tisíc testů, takže procentuálně možná ten nárůst není tak výrazný, protože se nám zkrátka zvýšil počet testů, takže i když máme vlastně dva, tři tisíce pozitivních případů, tak procentuálně uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Ale to nechci nějak zlehčovat, jenom říkám, že včera jsme měli rekordní počet otestovaných případů a určitě tato data budeme zveřejňovat. Pokud jde o to trasování, jak jsem o tom hovořil už ve středu, už celý tento týden probíhá školení dalších lidí, kteří nastupují do hygienické služby, tak aby pomohli trasování. Už někteří nastoupili v těchto dnech, kteří se proškolili, takže řešíme to tak, abychom skutečně ty kapacity stále navyšovali. To, co je podstatné z mého pohledu a chtěl bych říci, že skutečně se na to musíme dívat jako na prioritu - a také jsem to už zmiňoval ve středu - je otázka přípravy nemocnic. Přípravy nemocnic, přípravy kapacit, pracujeme na tom velmi usilovně právě s kolegy, s panem profesorem Černým jako šéfem odborné společnosti, ale i s dalšími. Komunikujeme o tom s kraji. To považuji v tuto chvíli za naprostou prioritu, tak aby jasně byly nemocnice na toto připraveny, aby byly jasné scénáře, které máme už připraveny, aby skutečně nemocnice byly schopny je realizovat, i v tom, řekněme nejhorším scénáři omezování například elektivní péče, vyčleňování dalších potřebných lůžek apod.

Takže to je teď ta naše hlavní priorita, na které pracujeme společně s kolegy, tak abychom byli připraveni případně na nějakou vlnu vyššího počtu hospitalizovaných. V tuto chvíli zatím nedochází k nějakému přetížení kapacit hospitalizační péče, ale musíme na toto být připraveni, takže ty scénáře jednoznačně máme a realizujeme je ve spolupráci s odborníky. Platí to i pro zdravotnickou záchrannou službu, která je napojena na informační systém infekčních nemocí (ISIN), ze kterého můžou čerpat informace o volných kapacitách v jednotlivých nemocnicích, tak aby bylo zcela zřejmé, kam který pacient má být směřován.

Takže určitě na všech těchto věcech se velmi intenzivně pracuje. Ty scénáře jsou na stole a budeme připraveni právě na tyto eventuality. Já doufám, že ta protiepidemiologická opatření, která jsme zavedli a která zavádíme nadále, tak povedou k tomu zploštění křivky epidemiologické. Zatím to tak samozřejmě nevypadá, to je třeba si říci. Ale znovu bych chtěl poprosit všechny občany, aby skutečně velmi dodržovali ta protiepidemiologická opatření, která byla nastavena, která i dnes nově některá z nich vstupují v účinnost, protože bez dodržování těch základních pravidel, nejsme reálně schopni tu epidemiologickou situaci zvládnout a tu křivku právě zploštit. Takže tolik asi k tomu. Věřte tomu, že se tomu věnujeme skutečně velmi intenzivně každý den a s odborníky toto řešíme, s epidemiology, s klinickými odborníky, s odborníky z laboratoří a budeme zkrátka o tomto informovat samozřejmě i veřejnost na pravidelných tiskových konferencích, které vlastně včera jste mohli vidět jednu z těch tiskových konferencí, která si myslím, byla velmi otevřena, velmi transparentní.

A v této komunikaci chceme s veřejností nadále pokračovat, protože si myslím, že má právo na to ty informace znát.

Děkuji.

