Ministr Vojtěch: Systém e-receptů funguje

dovolte mi pouze k tomuto materiálu uvést, že skutečně - jak bylo již řečeno - tento tisk je obsolentní, protože není hlasovatelný vzhledem k tomu, že počítal nebo počítá s tím, že se zruší povinnost, která již nastala 1. 1. 2018 účinností zákona 70/2013 Sb.(?). To znamená skutečně z mého pohledu ten návrh není hlasovatelný, to tady už bylo řečeno.

Já bych se však chtěl vyjádřit k té věcné podstatě, protože tady byla řečena spousta věcí, se kterými já úplně nemohu souhlasit, ač sám nejsem nějakým zastáncem předchozího postupu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, potažmo Ministerstva zdravotnictví. Já jsem opakovaně řekl, že ten systém má jisté zpoždění, že skutečně nebyl připraven tak, jak bych já třeba předpokládal nebo asi pravděpodobně odborná i laická veřejnost, že ne všichni v tom systému jsou zaregistrováni. Na druhou stranu neplatí ta čísla, co tady byla řečena. Skutečně počet těch lékařů, kteří jsou v tom systému - dnes máme vyřízeno zhruba 40 800 žádostí, zpracováváno je 5336. Na lékařské komoře je v ověření asi 4000 žádostí. Pokud máme nějaká čísla, a vlastně dneska bohužel nikdo neví, kolik máme přesně u nás lékařů, ale odhad je někde kolem 43 000 lékařů, tak vidíme na těch číslech, že skutečně prakticky všichni lékaři jsou v tom systému zaregistrováni. To znamená podstoupili proces registrace a připravili se na ty elektronické recepty a já jim za to v tomto směru děkuji.

Ostatně když se podíváme na ta čísla předepsaných receptů, těch elektronických - a je to dostupné na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ta informace je veřejná, jsou tam grafy za každý den, kolik léků bylo předepsáno, resp. kolik receptů bylo předepsáno - tak vidíme, že to číslo stabilně stoupá. Předevčírem byl rekord, bylo to 245 000 elektronických receptů za jeden den. Celkově jsme někde tedy na čísle přes milión elektronických receptů za týden. Pokud máme odhad, že celkově je receptů předepsáno asi 6 - 7 mil. měsíčně, tak vidíme, že jsme někde na 70 % všech receptů, tedy že 70 % je předepsáno elektronicky.

To znamená, že ten systém funguje. A já mám pocit, že co jsem tady slyšel, tak to byly právě takové ty argumenty některých zástupců, zdůrazňuji některých zástupců lékařské veřejnosti reprezentovaných především Českou lékařskou komorou, kteří opakovaně varovali, jak to zkolabuje, jak zkolabuje české zdravotnictví od 1. 1. 2018 apod. Prostě katastrofické scénáře, které se zcela zjevně nenaplnily. A to bych tady chtěl říci, ten systém skutečně má možná určité chyby, určité porodní bolesti, když to tak nazvu, ale neznamená to, že by české zdravotnictví jakkoli zkolabovalo a ten systém nefungoval a pacienti nedostávali své léky. Tak to není a vidíme to skutečně na těch datech. To jsou ta tvrdá data. Takže z mého pohledu je to skutečně spíše nějaká taková pocitová diskuse, nebál bych se to nazvat trošku i demagogická, protože vidíme, že lékaři se do toho systému zaregistrovali, systém funguje a samozřejmě to, co jsem já říkal, že celý ten proces je trošku se zpožděním, tak to je ten důvod, proč jsem navrhl, aby se odložily vlastně ty sankce. Ten návrh bude projednáván ve třetím čtení, dnes prošel garančním výborem pro zdravotnictví a budeme mít o něm možnost v brzké době hlasovat. A to si myslím, že je to řešení pro nás jako pro Ministerstvo zdravotnictví, potažmo pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, abychom udělali to, co máme udělat, a s tím souhlasím, skutečně ten systém vylepšili, abychom do něj implementovali ten tzv. lékový záznam, k čemuž je opět třeba změnit zákon o léčivech. Ale my jsme na to připraveni, máme v legislativním plánu, že v květnu by ten zákon měl jít do vlády, takže jsme na tom začali skutečně intenzivně pracovat. Pak samozřejmě bude záležet na dalším procesu, ale já věřím, že se podaří zvládnout ta změna tak, aby lékový záznam od 1. 1. 2019 tam byl implementován.

Na druhou stranu, pokud se tady bavíme o povinnosti nebo nepovinnosti, tak pokud má mít ten lékový záznam nějaký smysl, a to je samozřejmě - ještě abych vysvětlil, ten lékový záznam, to je sdílení dat o preskripci léků mezi jednotlivými poskytovateli. To znamená pacient jde k lékaři, lékař mu předepíše určitý lék a pak jde pacient k jinému lékaři a ten jiný lékař vidí, co mu bylo předtím předepsáno a vidí, že např. mu nemůže předepsat ten určitý lék, který je v té nežádoucí interakci, to znamená mohl by pacienta poškodit na zdraví, neřku-li ho připravit o život. Samozřejmě ty případy se dějí, je to v řádu stovek případů ročně, kdy pacienti zemřou v důsledku špatné preskripce, v důsledku toho, že jsou jim předepsány léky, které jdou navzájem proti sobě. A to ten lékový záznam má odhalit, ale aby měl smysl, tak tam musí být ta data o těch lécích. A ta data tam budou pouze ve chvíli, pokud ten systém bude povinný. To znamená skutečně tam budou všichni lékaři do toho lékového záznamu přispívat a bude to tak tím pádem mít smysl pro pacienty a samozřejmě i pro lékaře, protože tím pádem lékař bude mít přehled a nemůže se stát, že předepíše lék, který prostě pro toho pacienta může být poškozující. Takže si myslím, že i ta povinnost elektronického receptu skutečně v tomto směru má smysl.

Ani bych nesouhlasil s tím, že dnes elektronický recept nepřináší žádnou přidanou hodnotu. On ji přináší. Např. když se podíváme na ty klasické listinné recepty, tak dnes lékař, pokud vám předepíše lék na listinném receptu a vy s ním jdete do lékárny, tak často se stává, že lékárník zamění ten lék za nějaký jiný se stejnou účinnou látkou a lékař se o tom vůbec nedozví. A samozřejmě tam už můžou být určité rozdíly, takže lékař vlastně dneska neví, když předepíše určitý lék pacientovi, jestli pacient si skutečně ten lék vyzvedl a jestli je to ten lék, který lékař předepsal. To neví. S tím elektronickým receptem se to už dneska dozví. Pak je tam další otázka, to, že skutečně u nás máme velké množství chronicky nemocných pacientů, kteří v zásadě jsou nevyléčitelní, jsou pouze léčitelní, to znamená jsou jim pravidelně předepisovány určité léky na jejich nemoc, a pacienti - praxe tak funguje - prostě chodí pravidelně k lékaři pouze a jenom za účelem předepsáni léku. To znamená jdou, tráví tím několik hodin času, když jdou do té ordinace, tam opět tráví hodinu dvě v čekárně, než na ně přijde řada, aby jim lékař za minutu předepsal recept a pak šli domů. Myslím si, že pro některé pacienty, kteří jsou třeba ekonomicky aktivní a musí si kvůli tomu brát dovolenou a podobně, je ten elektronický recept obrovským přínosem, protože v této chvíli skutečně ten pacient, ten chronik může požádat lékaře a on mu ten recept pouze pošle esemeskou nebo e-mailem, ta funkce už funguje, nebo přes mobilní aplikaci, která taktéž funguje. Pacient s touto esemeskou, s e-mailem, s tím kódem jde do lékárny a lék mu je standardně vydán. Já si myslím, že i pro pacienty v tomto směru je to obrovský přínos, zejména pro ty chroniky, kterých je velké množství. Takže nesouhlasím s tím, že elektronický recept nemá jakoukoli přidanou hodnotu, resp. že elektronický recept je úplně stejný jako dnes recept listinný. Tak to prostě není.

Takže za mě, skutečně si myslím, že celý ten systém, byť jsem k němu byl kritický a jsem kritický a myslím si, že by mohl umět více už dnes, a bylo to slibováno a nebylo to dodrženo - já jsem bohužel u toho nebyl - tak to je samozřejmě kritizovatelné, to chápu. Ale nekritizujme samotný ten systém, resp. ten projekt, protože ten projekt má svůj smysl. Když se podíváme vůbec na elektronizaci zdravotnictví v České republice, tak skutečně v rámci Evropy jsme na chvostu. Za námi je možná Rumunsko v nějakých průzkumech. Když se podíváme na země na západ od nás nebo na sever od nás, tak skutečně ta elektronizace zdravotnictví je tam na mnohem vyšší úrovni, sdílení dat mezi poskytovateli funguje a já si myslím, že ten elektronický recept prostě je prvním nástrojem pro skutečnou elektronizaci českého zdravotnictví, pro sdílení dat o preskripci léků, pro zajištění kvalitní a bezpečné péče pro pacienty.

A samozřejmě i jisté jistoty pro lékaře při předepisování léků pro jejich pacienty. Takže z mého pohledu skutečně pléduji za to, aby tento návrh byl zamítnut a aby skutečně byla šance dána tomu návrhu mému, to znamená odložení těch sankcí s tím, že prosím dejte nám šanci jako Ministerstvu zdravotnictví a SÚKLu, abychom ten systém vylepšili, my jsme na to připraveni, my jsme připraveni i na to, abychom dělali osvětovou kampaň v rámci tohoto roku. Začínáme, už máme jasné termíny, každý měsíc budeme v jednom kraji, budeme tam mít velké semináře pro lékaře zaměřené především na ty starší lékaře, na ty lékaře na venkově, budeme jim ukazovat, jak elektronický recept funguje, budeme se snažit skutečně jim jednoduše ukázat, jaký to pro ně má smysl, jak ten systém funguje, tak abychom je na to připravili, ale pokud ten systém dnes schválíme, že bude nepovinný, tak si myslím, že celý padá pod stůl, padá pod stůl vůbec ta myšlenka, protože si myslím, že pokud bude nepovinný, tak prostě lékaři ho používat nebudou, pravděpodobně z určitých důvodů, možná jenom nějakého pohodlí často, a myslím si skutečně, že bychom ten návrh měli zamítnout, a dát tomu systému šanci.

Takže děkuju za pozornost, dámy a pánové.

