Ministr Vojtěch: Vzorky na koronavirus testuje již osmnáct laboratoří

reklama

Státní zdravotní ústav oslovil asi sto státních i soukromých laboratoří v ČR s výzvou, aby se zapojily do testování na koronavirus. Zájem projevila třetina z nich, z toho zatím osmnáct laboratoří dodalo veškeré podklady a již se zapojily do diagnostiky. „Naším cílem je rozšířit laboratorní kapacity zcela maximálně, bez ohledu na to, zdali se jedná o státní nebo soukromé zařízení. Kapacity laboratoří jsou v tuto chvíli dostatečné, nicméně chceme být připraveni na další vývoj infekce. Budeme proto rádi, když všechny laboratoře, které splňují externí hodnocení kvality, se do testování zapojí. Hygienické stanice jsme vyzvaly, aby testovaly všechny osoby, které jsou v karanténě a byly v rizikových oblastech,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován. Cílem je, aby byl zajištěn dohled nad infekcí způsobenou novým koronavirem, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy. Důležité je kromě kvality také zapojení těchto laboratoří do hlášení vyšetřených výsledků a systému konfirmací všech nejasných vzorků v Národní referenční laboratoři, tak jak je v rámci požadavků WHO zavedeno na celém světě.

Pokud je testování indikováno lékařem nebo hygienickou stanicí, je také hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V případě zájmu neindikovaných osob k testování ze strany lékaře nebo hygienika, mohou se obrátit na jakoukoliv z uvedených laboratoří, které prošly externím hodnocením kvality. Takový test je zpoplatněn dle ceníku dané laboratoře. „V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně,“ doplnil ministr.

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění koronaviru se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO .

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Seznam laboratoří pro vyšetřování původce COVID-19:

Státní zdravotní ústav NRL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice České Budějovice

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Bulovce

Laboratoře Agel a.s. Ostrava

Fakultní nemocnice Brno

Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.

Fakultní nemocnice Plzeň

Krajská nemocnice Liberec

SPADIA LAB, a.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

IFCOR klinické laboratoře Blansko

AESKULAB Ostrava

Lab In - Institut laboratorní medicíny KV

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Rozšiřujeme kapacity infolinek Ministr Vojtěch kvůli koronaviru nařídil zastavit vydávání víz v Íránu Ministr Vojtěch: Absence jednotného přístupu EU vede k přijímání odlišných národních opatření Ministr Vojtěch: My sledujeme bezesporu situaci zejména v Itálii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.