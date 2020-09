Ministr Vojtěch: Zřídili jsme speciální formulář na stížnosti, který je dostupný na našich stránkách

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, jsem rád, že to je nekovidové téma při interpelacích, a velmi důležité bezesporu, protože víte a máte pravdu, že ty interpelace zde byly. Faktem je, že zabezpečení místní a časové dostupnosti zdravotních služeb je jednou z priorit, se kterou jsem šel i na Ministerstvo zdravotnictví, byť to nemáme úplně ve svých rukou vždy, protože je to hodně odpovědnost zdravotních pojišťoven, se kterými samozřejmě o tomto komunikujeme.

Myslím si, že se nebavíme úplně o absolutním nedostatku, ať už je to zubařů, nebo i lékařů v primární péči, ale spíše o nevyrovnané dostupnosti v rámci regionů v České republice. Ano, možná že to je i dáno nedostatkem lékařů, ale spíše je to otázka věkové struktury a hlavně, a to je prostě zkrátka fakt, se kterým se snažíme něco udělat velmi intenzivně, atraktivita některých oblastí pro lékaře stomatology, nebo i praktické lékaře, třeba i mladé, kteří skutečně jdou do praxe.

V současné době evidujeme stížnosti občanů, kteří se na nás obracejí. Zřídili jsme pro toto i speciální formulář, který je dostupný na našich stránkách, který jsme spustili v září 2019. A každý, kdo hledá nějakého lékaře, zdravotní službu nebo i samozřejmě stomatology, tak se může skrze tento formulář na nás obrátit. Mimo jiné z celkového počtu zatím 1 035 stížností na nedostupnost péče je 894 stížností na dostupnost zdravotní péče v oblasti stomatologie. I to značí, že je to velmi výrazný problém. Z toho nejvíce v Moravskoslezském kraji, když se podíváme na statistiky aspoň tak, jak je evidujeme v rámci stížností. A proto také říkám, že je to otázka nějaké vyrovnanosti nebo nevyrovnanosti, protože v Moravskoslezském kraji je těch stížností nejvíce - 290. Jsou kraje, kde těch stížností evidujeme 26, 30, například v Praze jen 13. Takže si skutečně myslím, že je to otázka Prahy versus nějaké lokality, jako je Moravskoslezský kraj. Ale nechci to nikterak určitě bagatelizovat a snižovat.

My se snažíme skutečně udělat maximum možného, abychom získali na venkov a odlehlé regiony mladé lékaře nejenom v oblasti oboru stomatologie, jak jsem o tom hovořil. Primárně samozřejmě je to role a ze zákona povinnost zdravotní pojišťovny získat a zajistit pojištěncům (nesrozumitelné) dostupnost hrazených zdravotních služeb. A zdravotní pojišťovny v tomto také pracují na nějaké smluvní politice, bonifikaci lékařů, kteří se rozhodnou jít do méně atraktivních lokalit. Na druhou stranu víme a máme toto ověřeno z naší kontroly, že často skutečně zdravotní pojišťovna opakovaně vypisuje výběrové řízení a prostě není úspěšná, není schopna nikoho na toto místo nebo určité místo v rámci třeba stomatologie získat. To je zkrátka bohužel objektivní fakt.

Co se týká obecného problému dostupnosti zdravotní péče v některých odbornostech a regionech, jednak pracujeme se zdravotními pojišťovnami, jak jsem o tom hovořil, z hlediska nějakých bonifikací. Jsou zde i dotační programy, které se týkají právě oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb. Pracujeme právě a stále to probíhá - otázka dotací, které se týkají vytvoření nové ordinace zubních lékařů, nebo i praktických lékařů. Ty podmínky jsou zveřejněny. A zdá se, že zájem je poměrně dobrý. Teď nemám přesná čísla, ještě dodám. Ale skutečně jsme takto otevřeli desítky praxí v rámci republiky. Je to podmíněno tím, že se ten lékař musí zavázat, že registruje určitý počet pojištěnců, že zůstane v dané oblasti minimálně pět let a bude mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. A to je docela problém, protože někteří lékaři zkrátka nechtějí ošetřovat na pojišťovnu, byť jsme výrazně zvýšili i úhrady v oblasti stomatologie.

To, co je velmi důležité, je věková struktura. My jsme jako první navýšili kapacity lékařských fakult zhruba o 20 %. Ano, toto se projeví až s určitým odstupem. Ale byl to klíčový krok - navýšit kapacity lékařských fakult, abychom měli i více absolventů. Takže věřím tomu, že situace se bude vyvíjet pozitivněji v budoucnu, ale není to vždy úplně snadné dostat lékaře do méně atraktivních lokalit. Ale věřte tomu, že děláme maximum.

