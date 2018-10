Ministr Vojtěch podepsal memorandum o hemodialyzační péči

Na základě výsledků dohodovacích řízení o hodnotách bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2019 vznikla potřeba některé úhradové mechanismy v oblasti služeb hemodialyzační péče zaměřené na hodnocení kvality a motivaci poskytovatelů k racionalizaci a zvýšení kvality poskytovaných služeb upravit memorandem. „Bylo nutné upřesnit úhradové mechanismy, které budou poskytovatele lůžkové péče motivovat k předávání dat pro účely vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a tím i k umožnění bonifikace nejkvalitnějších poskytovatelů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Věřím, že dnešní memorandum pomůže pacientům, kteří musí navštěvovat hemodialyzační ordinace, ke zlepšení kvality poskytovaných služeb,“ zdůraznil po podpisu memoranda ministr.

Vedle ministra Adama Vojtěcha memorandum podepsali ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Josef Diessl, generální ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny Petr Vaněk, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Radovan Kouřil, ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Darina Ulmanová, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR David Kostka, výkonný ředitel Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny Antonín Klimša, výkonná předsedkyně Asociace nemocnic České republiky Jaroslava Kunová a předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Signatáři memoranda se dohodli na následující úpravě úhradových mechanismů pro rok 2019 pro poskytovatele lůžkové péče v odbornosti hemodialýza:

1. Pro poskytovatele lůžkové péče poskytující hemodialyzační péči v rámci ambulantní péče je hodnota bodu stanovena ve výši 0,92 Kč, s výjimkou výkonů 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,77 Kč.

2. Poskytovatel bude referovat výsledky o jim poskytované hemodialyzační péči do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) České nefrologické společnosti, o. s. (ČNS). Úhrada za referování je zahrnuta v bonifikaci za nepřetržitý provoz 16/7, která nabývá hodnoty 0,05 Kč. Poskytovatel bude hradit správci registru správní poplatek.

3. Hodnota bodu se navýší o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období referoval do RDP a splní stanovená, předem dohodnutá, kvalitativní kritéria léčby, která budou vypočtena podle údajů odeslaných do RDP. Výsledky vyhodnocení kvalitativních kritérií pro jednotlivé poskytovatele předá ČNS zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 3. 2020. Vypočtená částka navýšení úhrady bude poskytovateli uhrazena nad rámec složky ambulantní úhrady a finančně vypořádána nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

4. Mechanismus úhrady se nevztahuje na případy hospitalizací.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Nové vedení SÚKL již přistoupilo k řadě nápravných kroků Ministr Vojtěch: Aprobační zkoušky pro lékaře ze třetích zemí nejsou nastaveny optimálně Ministr Vojtěch: Stovkám pacientů usnadňujeme přístup k přístrojům Ministr Vojtěch: Specializovaná centra pro pacienty se vzácným onemocněním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV