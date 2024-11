Ministr Výborný: Babiš lže ráno, lže v poledne, lže večer. My jsme zvyklí

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se hlavně dívám do těch opozičních lavic, nejenom k panu kolegu Babišovi. Já bych chtěl poprosit o jednu věc. Ten zákon, který tady projednáváme, považujeme opravdu za naprosto zásadní pro příští generace. Myslím, že je zcela po právu, abychom se věnovali věcné debatě a diskuzi. Vy jste ji sice mohli vést, protože pan ministr práce a sociálních věcí to opakovaně nabízel, vybízel už v době, kdy se ten zákon připravoval. Ale bylo vaše právo, legitimní rozhodnutí, se těch debat neúčastnit, nepřinést nic z vašeho programu, z vašich nápadů, myšlenek, do toho, aby to bylo její součástí.

Je teďka určitě na místě tady vznášet argumenty, co se vám na té penzijní reformě líbí nebo nelíbí, ale pojďme se, prosím pěkně vrátit k racionální debatě a diskusi. Tento týden jsme ji tady vedli u mnoha zákonů, ale to, co tady předvádí pan poslanec Babiš, já považuju za naprosto iracionální. My jsme samozřejmě zvyklí: Lžu ráno, lžu v poledne, lžu večer. Ale prosím pěkně, tím opravdu k žádné kvalitní penzijní reformě, kterou jste slibovali, teď popřete sami sebe, samozřejmě, tak nepřispějete.

Kdybychom, a je tady přihlášených nějakých 34 poslanců, nechť tady zazní argumenty pro, proti, co, kde, kdo vidí jako slabé místo, nebo naopak silné místo. Jsme ve třetím čtení, následně budeme o pozměňovacích návrzích hlasovat. Ale to, že to tady pan poslanec Babiš de facto využije nebo zneužije k tomu, co on dokáže skvěle, vždycky smíchá všechno dohromady jak pejsek a kočička, to fakt nedává smysl. Jestli si myslíte, že tímhle tím dokážete někoho oslovit, tak jste opravdu, opravdu na omylu.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



