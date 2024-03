Ministr Výborný: Všechny koně v jedné stáji se chovají úplně stejně

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové.

Abych tedy neporušil jednací řád na rozdíl od mého předřečníka, tak navrhnu formálně bod Informace o podpoře české vlády českým farmářům a zemědělcům. Já jsem to tady shrnul včera. (Reakce v sále.) Nechci porušovat jednací řád, proto říkám, že tento bod, na kterém netrvám, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já jsem to včera řekl tady v interpelacích. Kdyby tady pan poslanec Babiš byl, tak by to ode mě slyšel. Ale myslím, že jeho hodinové tradiční okénko plné lží, dezinformací a breku je potřeba krátce okomentovat.

Prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane poslanče, kdybyste potřeboval kapesník, tak vám rád půjčím, protože to je neuvěřitelné, co tady předvádíte. (Ukazuje balíček papírových kapesníků. Potlesk zprava. Bušení do lavic zleva.)

Kdybych měl všechno komentovat, tak tady strávíme další hodinu a nedostaneme se k té práci, kterou tady vy - vy - blokujete, nikdo další. Ale některé věci je potřeba říct naprosto jasně.

Začnu tím úplně na konci, co jste zmiňoval. Pokud jde o penzijní reformu, tak třikrát krom jednání, které proběhly, třikrát jste byli osloveni panem vicepremiérem Jurečkou k jednání jako hnutí ANO. Ani jednou jste na to nereflektovali. Nikdy jste nepřinesli nic konkrétního, to vám potvrdí pan poslanec Juchelka. Nikdy jste na stůl nic nepřinesli. A zároveň platí to, co řekl pan vicepremiér, ta jednání neskončila. Tak se pochlapte. Pochlapte! A přijďte s nějakými nápady. My jsme připraveni, a říkal to pan vicepremiér jednoznačně, my jsme připraveni se o penzijní reformě bavit se všemi, i s opozicí. Chceme, abychom se k tomu postavili aktivně, a ne tak, že řeknete, nikdo nás nepozval, když to není pravda.

Za další. Pokud jde o zemědělství, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vy jste nejenom král dezinformátorů, ale i král lhářů. A jestli si myslí někdo tady, nebo vy myslíte, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, tak vám tedy garantuji opravdu, že to pravda není. A ještě do toho namícháte pěkně koktejl nenávisti a ubohých útoků na Ukrajinu. Styďte se!

A teď zcela konkrétně - slib, který jsme dali jako vláda, ne jenom pan vicepremiér, jako vláda českým zemědělcům, o 2 miliardách korun, které byly tehdy, ano, navázány na podporu zaměstnanosti na venkově, to je pravda, tak jsme ale také splnili. A já jsem to řekl zástupcům všech vládních organizací včetně Asociace soukromého zemědělství už minulý pátek. Ano, bavíme se o té cestě, protože ukazuje se, že cesta přes podporu zaměstnanosti není v souladu s evropskou legislativou. To byste i vy jako bývalý premiér a ministr financí mohl vědět, že tady jsou nějaké limity. A my se bavíme o tom, jakým způsobem tuto podporu pro rok 2025 skutečně našim zemědělcům jsme schopni doručit. Detaily jsem tady řekl včera na interpelacích, stačí si přečíst stenozáznam, pane poslanče.

Pokud jde o národní dotace, tak opět, ano, zkrátili, abychom je ale zkrátili, abychom je o tu miliardu, kterou jste dostávali vy. Vy, kteří tady máte ty velké potravinářské komplexy a máte bohaté zisky každoročně, i v těch krizových letech. Fakt tyhlety zisky vám stačí a nepotřebujete ani korunu národních dotací! Proto bychom zrušili program podpory dotací právě pro ty velké potravináře. Chápu, že se tady asi potrefená husa ozvala. Nelze to nazvat jinak.

A hnojiva? Že vás hanba nefackuje. Kdo tady je dominantní v segmentu hnojiv? Nejenom v České republice, ale i v Evropě. Chcete poradit? Já myslím, že to moc dobře víte. A vy jste tady využili situace v roce 2022 a 2023. A zneužili jste české zemědělce, české farmáře právě proto, abyste je odrbali - odrbali - na hnojivech. Podívejte se na zisky! Podívejte se na ty zisky právě v těch krizových letech. Fakt. Že vás tam nefackuje. Když tady někdy něco říkáte, tak je potřeba říct taky bé a je potřeba říct tu pravdu, jak se věci mají.

A poslední věc. Pokud jde o tu Ukrajinu, na kterou vy tady uboze útočíte, tak prodloužení bezcelní dohody není za stejných podmínek, znovu to opakuji, řekl jsem tady i včera, není za stejných podmínek jako doposavad. Stačí si přečíst to bé. Já chápu, že vám to pan poslanec Hlaváček (?) neřekne. Je to to samý. Všechny koně v jedné stáji se chovají úplně stejně. Je to za podmínek rozšíření o komodity, kde bude nastaven automat, kde nebudou nastavena automatická ochrana opatření. Týká se to vajec, kuřecího masa, cukru. A my usilujeme, já i pan premiér, o to, aby se to rozšířilo o obiloviny a o olejniny. A i kdyby ne, tak i tak tam safe guardová (?) procedura bude výrazně přísnější, než byla doposud. Čili jestli tady někdo hájí zájmy českých zemědělců, českých farmářů, tak jsem to já a naše vláda. To vám mohu, to vám mohu garantovat.

Já bych opravdu mohl pokračovat dál, ale nechci to zdržovat. Myslím, že je na čase, abychom se pustili do dnešního programu. Proto jsem byl asi tak desetkrát kratší než vy. Pojďme se věnovat tomu, co je opravdu potřeba.

Děkuju.

