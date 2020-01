Ministr Zaorálek: Pod novou střechou se setkají dva světy - minulý i ten dnešní

Smyslem rekonstrukce bylo vrácení Státní opery do původního stavu. Návštěvníci v hledišti by tak měli mít pocit, že se vrátili do časů habsburské monarchie do roku 1888. Do doby, kdy budova byla ještě Novým německým divadlem, které bylo otevřeno přesně před 132 lety. Ovšem zároveň bude technická část divadla tou nejmodernější.

Tak se tu pod novou střechou setkají dva světy - ten minulý i ten dnešní. Přál bych si, aby se staronová podoba státní opery stala právě místem setkávání různých světů, aby se v ní nescházeli stále jen titíž lidé, ale aby do ní začali chodit i ti, kteří třeba ještě nikdy v opeře nebyli. Aby navzdory magistrále, která ji obklopuje, se stala přístupným místem - hojně navštěvovaným průsečíkem různorodých sociálních světů, aby si do ní prostě leckdo našel cestu a operní hudba tu opravdu fungovala jako nástroj sbližování lidí i národů - to i po 132 letech stále hodně potřebujeme.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



