Ministryně Benešová: Novela řeší problematiku těhotných a vězenkyň s dětmi do jednoho roku

Hlavním účelem novely je požadavek na to, aby již nedocházelo k automatickému přerušení nebo odložení výkonu trestu u těhotných žen a matek s dítětem do věku jednoho roku, a to v případě, kdy je žena odsouzena za zvlášť závažný trestný čin: „O propuštění bude rozhodovat předseda senátu a bude brát ohled především zájem dítěte, osobnost matky, závažnost spáchaného trestného činu a zajímat ho bude také zajištění bezpečnosti společnosti,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně Benešová.

Poslanci Petr Sadovský a Andrea Babišová původně připravili vlastní návrh, který však byl podle slov Petra Sadovského příliš striktní a málo komplexní: „I proto jsme se rozhodli, že si ministerský návrh osvojíme, budeme se na něm spolupodílet a během podzimu jej předložíme jako poslanecký návrh.“

Mgr. Marie Benešová



Všichni účastníci dnešního jednání se shodli na tom, že zařízení ve Světlé nad Sázavou je logicky zvoleným místem. Ve věznici již řadu let funguje oddělení pro matky s dětmi ve věku jednoho až tří let. „Máme zde speciálně školené odborníky, již nyní jsme schopni postarat se o vazebně stíhané matky s malými dětmi. Počítáme se vznikem nového oddělen, můžeme na to velmi pružně reagovat,“ uvedla k problematice ředitelka věznice Monika Myšičková. Podle generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala by nový oddíl mohl vzniknout do několika měsíců od přijetí novely.

Jako nejvhodnější zařízení k umístění dotyčných odsouzených těhotných žen nebo žen s dětmi do jednoho roku je právě věznice Světlá nad Sázavou. A to nejen proto, že jde o ryze ženskou věznici, která se pravidelně zapojuje do řady projektů a slaví velké úspěchy, ale především proto, že pracuje na rozšiřování svých prostor, které by mohly sloužit právě k výše uvedenému účelu.

autor: PV