Ministryně Dostálová: Cílem zákona není odklad nájemného

Děkuji za slovo.

Já bych tady opravdu znovu chtěla připomenout, co je cílem zákona. Cílem zákona není odklad nájemného, cílem zákona je po dobu těch krizových opatření, která nevíme, jak dlouho budou trvat, ale s největší pravděpodobností tím, že nouzový stav máme do konce dubna, tak je to možná do konce dubna, možná ještě něco v květnu, ale tím to končí, a pak jsme souhlasili s tím, a tady to beru, že ty lhůty byly, protože jsme to v zákoně měli nejdéle do 30. 9. , a proto dneska vlastně podpořím pozměňovací návrh, kde to je nejdéle do 31. 7. , to znamená, aby tam samozřejmě nebyly ty dlouhé doby. Nejde o to, že by neplatili nájem, oni musí platit služby spojené s bydlením, to znamená pokud by neplatili služby, tak se na ně ten zákon samozřejmě nevztahuje. A tam je opravdu ten zákon o tom, že není možno dát po dobu těch krizových opatření výpověď jako takovou.

Já bych se také velmi ráda připojila k poděkování všem pronajímatelům, protože mně také skutečně píše opravdu celá řada pronajímatelů, že i bez zákona samozřejmě okamžitě, když je kontaktuje nájemce, domlouvají splátkové kalendáře, a to souhlasím, že za to je potřeba poděkovat. Na druhou stranu ne všichni mají štěstí, že se dostanou do rukou opravdu dobrých pronajímatelů, kteří s nimi komunikují, někteří také zoufale volají, že dokonce jsou i tendence nájem zvyšovat, což je samozřejmě alarmující.

Co se týká toho moratoria, tak tady bych chtěla jenom říct, že my jsme právě ty lhůty upravili. To byla taky samozřejmě správná připomínka. Proto znovu opakuji, ty nové lhůty, jak je to v tom pozměňovacím návrhu, nejdéle do 31. 7., protože tam už bude prostor na to si vyřídit tu sociální dávku, a ta ochranná doba nebude do toho 31. května, ale pouze do konce roku, tzn. do 31. 12. 2020, pokud ten pozměňovací návrh podpoříte spolu se mnou. Děkuji.

