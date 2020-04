Ministryně Dostálová: Nejde o neplacení nájemného, jde o to, aby ti lidé nedostali výpověď

reklama

Tak děkuji za slovo. Já se pokusím být tedy maximálně stručná, ale k některých bodům bych se ráda vyjádřila. Tak za prvé je potřeba znovu si říct: Prosím, nejde o neplacení nájemného. To prosím skutečně, abyste všichni zaregistrovali. Jde skutečně o to, aby ti lidé nedostali výpověď. Je potřeba si znova asi říci ty lhůty, protože tady skutečně padaly mnoho, někdo v měsících, někdo nepravdivé lhůty.

Takže rozhodná doba je do 31. července, tak jak jsem to upravili pozměňovacím návrhem tady v Poslanecké sněmovně. Ochranná lhůta končí na konci tohoto roku, to znamená 31. 12. 2020. A když už se tady bavíme o těch počtech v měsících, je potřeba si také uvědomit, že nájem se platí dopředu. To znamená, že pravděpodobně březen a duben jsou pasé. Zároveň samozřejmě se tady debatuje o tom, zda je nárok na dávku na bydlení nebo není dávkou na bydlení. My jsme s paní ministryní Maláčovou o tom hovořily. Samozřejmě lze uplatnit mimořádnou okamžitou pomoc. To znamená, na to se to nevztahuje. A znovu upozorňuji, že my jsme nikdy neřekli, že se nebude platit nájemné. Nájemné spojené se službami za bydlení se musí platit vždy. Proto samozřejmě i některý příjem ti nájemci doloží i v rámci dávky, o které budou žádat.

Druhá věc, ke které bych se ráda vyjádřila, tady naprosto podporuji slova pana poslance Kupky. Ano, splátkový kalendář (kratičké vypnutí mikrofonu.)

Takže splátkový kalendář je určitě krok správným směrem. Na druhou stranu ruku na srdce, ne všichni se samozřejmě chovají jako velmi slušné obce, které se samozřejmě se svými nájemci domlouvají.

Třetí věc, kterou bych velmi ráda zmínila, je, ohledně těch státních záruk. Tady je potřeba si opravdu uvědomit, že ta dohoda mezi pronajímateli a nájemníky, kdy nájemník by platil sníženou částku například pronajímateli na ruku, jak se to dovíme, a potom ten pronajímatel bude nárokovat osmdesátiprocentní záruku od státu - to prostě skutečně povede jako k mnoha možným, bohužel nekalým praktikám, kterým bychom určitě velmi rádi zabránili.

A v kontextu toho bohužel Senát nepřevzal záruku tak, jak to tady navrhovali někteří poslanci. Dostala se tam takzvaná odrážka 4, která hovoří o tom, že odklad splatnosti splátek jistiny a příslušenství úvěru upravuje zvláštní právní předpis a v poznámce pod čarou pod číslem 1, že tento zákon se použije na úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020, to znamená, že by se to v podstatě - kdybychom tu záruku takto schválili - týkalo jednoho měsíčního nájemného.

Proto si dovoluji znovu požádat, schvalme tu verzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

