Ministryně Dostálová: Pravidla pro cestování v rámci vnitřního trhu EU musí být sjednocena

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Dovolte mi za Ministerstvo pro místní rozvoj uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Předmětný návrh zákona transponuje směrnici EU č. 2015/2302, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Národní transpoziční předpis by měl nabýt účinnosti nejpozději k 1. červenci 2018. Přijetí návrhu zákona je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii. Pokud nebude předpis včas notifikován, může komise vůči České republice zahájit řízení o porušení unijního práva.

Návrh zákona je značně ovlivněn požadavkem plné harmonizace směrnice, což znamená, že není-li ve směrnici výslovně uvedeno, nelze se od jejich ustanovení odchýlit. Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu Evropské unie, díky kterému dojde i ke zvýšení standardu ochrany spotřebitele. Bude tak posílen nejen vnitřní trh v rámci Evropské unie, ale díky srovnatelným podmínkám v jednotlivých členských státech i důvěra zákazníků v přeshraniční nákupy. Směrnice stanoví pro členské státy povinnost zajistit plnou, to znamená stoprocentní úhradu zákonných nároků klientů cestovních kanceláří v případě jejich úpadku u zájezdů a u spojených cestovních služeb, resp. té části těchto služeb, které klient zaplatí přímo cestovní kanceláři, která je zprostředkovává. Pro naplnění tohoto úkolu se upravují činnosti, které vykonává garanční fond cestovních kanceláří. Činnost garančního fondu zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení. Cestovní kanceláře budou platit příspěvek do tohoto fondu, který by měl pokrýt případné zákonné nároky klientů přesahující rámec limitu pojistné smlouvy. Toto řešení shledala Evropská komise slučitelné jak se směrnicí tak i s pravidly veřejné podpory a souhlasila s ní.

Dne 12. prosince 2017 Poslanecká sněmovna na své 4. schůzi schválila vládní návrh zákona v prvém čtení a přikázala návrh zákona projednat na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten projednal vládní návrh zákona dne 31. ledna 2018 a doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Nejzásadnější z těchto pozměňovacích návrhů je návrh na snížení maximální výše příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří z původní částky 0,25 % z tržeb za zájezdy a spojené cestovní služby na částku 0,1 %, se kterým jako ministerstvo souhlasíme.

Druhý pozměňovací návrh se týkal legislativně technických úprav.

Vládní návrh zákona je plně kompatibilní s předpisy EU a návrh nemá dopad na státní rozpočet. Náklady budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva. Věřím, že vzhledem k nezbytnosti přijetí vládního návrhu, to je zejména s ohledem na transpoziční charakter zákona a riziko sankcí ze strany soudního dvora EU, Poslanecká sněmovna schválí vládní návrh zákona ve druhém čtení.

Zároveň mi dovolte touto cestou vyjádřit obrovské poděkování všem poslaneckým klubům, které opravdu projevily velkou vstřícnost při projednávání zákona, a tak jsme to se všemi mohli projednat. Dovoluji si tedy ještě jednou požádat o schválení a předložení do třetího čtení tak, aby legislativní proces přijetí zákona mohl být dokončen co nejdříve.

Děkuji za pozornost.

Ing. Klára Dostálová BPP

Ministryně pro místní rozvoj v demisi

ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Dostálová slíbila pomoc při záchraně bývalé textilky v Krnově Ministryně Dostálová předala v kopřivnické Tatře šek na rekonstrukci historického unikátu Ministryně Dostálová: Finanční injekce pomůže našim památkám Ministryně Dostálová: Realitní trh musí mít svá pravidla, klientům jde mnohdy o celoživotní úspory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV