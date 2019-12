Ministryně Dostálová: Třeba za období 2007 až 2013 nebylo kam ty peníze dát

Tak děkuji za slovo. A děkuji i za tu pochvalu a poděkování od pana poslance, protože mně ta odpověď také přišla velmi vyčerpávající, tak jsem trošku byla jako vyděšena v uvozovkách, co samozřejmě se vám na té odpovědi nezdálo.

Pokud jsou to samozřejmě doplňující informace, tak velmi ráda odpovídám na všechno, na co se mě pan poslanec ptal. Tak. Vy jste se mě ptal, jaká jsou aktuální čísla. Tak samozřejmě, pokud se tedy budeme bavit o období čtrnáct až dvacet, tak bylo vlastně vyhlášeno 992 výzev a s alokací 763,2 mld. korun. Jsou to data k 31. říjnu 2019, protože pokud si to pan poslanec takto srovnává časově, tak aby si mohl i ten pokrok, protože to je řádově několik desítek miliard pokrok od toho března, kdy jsme vám dávali tu poslední tabulku, což představuje vlastně 131,4 % hlavní alokace programu. My máme samozřejmě ty tabulky, sledujeme a já myslím, že asi nebudu tady předčítat ty jednotlivé údaje. Já vám moc ráda pošlu aktuální tabulku k 31. říjnu, abyste si ty věci mohl samozřejmě takto rovnat.

Jinak všechny ty tabulky pro všechny ostatní jsou samozřejmě na našich webech dotace.eu, kde dáváme samozřejmě pravidelně informace o stavu čerpání. Tak a dostanu se k těm konkrétním otázkám. Jaké nás čekají vlastně, jestli jsou nějaké hroby nedočerpání atd. On pan poslanec moc dobře říkal, že na tom jaře, to znamená, v březnu jsme měli problém o operačním program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost. Evropská komise vlastně pozastavila certifikace k tomuto programu, protože tam byly samozřejmě nějaké věci, které bylo potřeba dojasnit. Na operační program OP PIK byl samostatný audit. A ten audit vlastně již na jaře roku 2017 právě pozastavil některé proplácení. To se podařilo s Evropskou komisí všechno projednat. OP PIK má tzv. akční plán a komise z těch 17 mld. již uvolnila 12 mld. a další 3 mld. už jsou v dalších žádostech o platbu. A samozřejmě ty 3 mld. už jsou nyní v certifikaci.

Takže s pravidlem M+3 nebude mít problém žádný z operačních programů, protože my ty limity máme nastaveny, že musejí mít v žádostech o platbu 30 % alokace a Česká republika je na 35,4. To znamená, my samozřejmě nemáme problém s M+3. To znamená, určitě nebudeme na konci roku 2019 vracet z důvodu nenaplnění pravidla M+3 žádné peníze. Jenom pro to srovnání, protože samozřejmě to je velmi složitá problematika, třeba Slovensku se to nepovedlo a skutečně vraceli Evropské komisi právě ty nedočerpané prostředky.

Další debata byla na korekce ohledně auditu. Tak co se týká toho samotného auditu, který proběhl na OP PIK, tak tady už jsem vám odpověděla, že nám to už vlastně spustili to financování a těch 12 mld. už má Česká republika na účtě a další miliardy jsou nyní v procesu. Co se týká aktuálně probíhajícího auditu - tam se omlouvám, ale z toho auditu já nemohu sdělovat žádné bližší informace. Pak jste se mě ptal, jaký je vlastně rozdíl v oblasti korekcí pokud jde o individuální korekci nebo systémovou korekci. Tam je potřeba si říct, že individuální korekce jde vždy za konkrétním příjemcem a konkrétním projektem. Systémová korekce se stanovuje na program, pokud ve výroční zprávě má chybovost větší než 2 %, tak pak se samozřejmě stanovuje tzv. plošná korekce na celý ten program. Nicméně ta plošná korekce, když je to v průběhu období, tak samozřejmě vždycky je potřeba, aby ten program měl dostatečný zásobník projektů, protože ta korekce jde vlastně zpátky, jsou to peníze národních zdrojů, které jdou zpátky do toho programu a uplatňují se za to další projekty.

Bohužel třeba za to období 2007 až 2013 jsme neměli dostatečný zásobníky projektů, nebylo kam ty peníze dát, a proto Česká republika fakt s definitivní platností přišla o skoro 30 mld. korun. Prostě za to žádné projekty nejsou, neměli jsme vlastně ty peníze na co dát. Na to si dáváme velký pozor v tomto období. To znamená, to je to, co jsem vám říkala na začátku, to číslo, že přealokováváme, přealokováváme tu částku, kterou nám komise dává přesně z těchto důvodů. Aby když dojde k nějaké korekci, ty peníze i ten individuální příjemce když dostane korekci, tak to zaplatí zpátky a jde to tomu programu a ten program to může využít na další projekty, ale musí je mít. To je to zásadní. Musí ty projekty mít, aby to měl z čeho zaplatit. Nyní samozřejmě se hodně přealokovává program IROP, to znamená Integrovaný regionální operační program, protože tam jsou projekty měst, krajů a obcí, co je vlastně v celospolečenském zájmu, aby tyto projekty byly realizovány, proto IROP vlastně je hodně přealokován a bude vlastně tím programem, že pokud by byly jakékoliv korekce, tak to samozřejmě pojme projekty Integrovaný regionální operační program. Tak tolik asi, jestli tedy jsem odpověděla na vše, na co jste se ptal.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Jak se standardně postupuje vůči příjemcům dotací a projektům? Ministryně Dostálová: Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat Ministryně Dostálová: Chátrající, vylidněné a zdevastované domy jsou velký problém Ministryně Dostálová: Český dům bude reprezentovat také současnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.