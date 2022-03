Ministryně Hubáčková: Účinnost odložíme zhruba o dva roky

reklama

Dobré odpoledne, paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já vlastně děkuji za položení těchto otázek. Jsou velmi významné a možná by nebyly položeny před měsícem. Teď jsou hodně aktuální a směřují tam, kam směřují i naše priority, to znamená, do zlepšení kvality našeho ovzduší. A kotlíkové dotace tomu mimořádně pomáhají a především pomáhají těm nízkopříjmovým domácnostem.

My už jsme rozjeli výzvy pro kraje tak, jak byly připraveny, v minulých letech aplikované a v loňském roce na ten letošní rok. Nic jsme na nich neměnili, v zásadě jsme je chtěli jenom co nejdříve vyhlásit, což se stalo ještě před notifikací Evropskou komisí. Troufli jsme si do tohoto, trošinku riskuji, protože ten zájem na straně Evropské komise schválit takto úspěšný program bude. Kraje následně budou vyhlašovat výzvy pro občany někdy koncem května a začátkem června a v té době, spíš už v dubnu, musíme vědět, na kolik a nebo jak to uděláme s plynem. Neřekla jsem pro noviny, že už jsme rozhodnutí, nevím, jak to bylo citováno, ale řekla jsem, že velmi zvažujeme, jak budeme podporovat plyn dál a to hlavně z toho důvodu, jestli ty nízkopříjmové domácnosti by nakonec na ten plyn měly, když tak zdražil.

Nicméně první fáze, kterou už jsme prodebatovali a kterou už řešíme, je, že řešíme podporu na jiný typ, to jsou tepelná čerpadla, v tuto chvíli už můžu možná říct oficiálně ze 130 tisíc na 180 tisíc podporu, aby to víc motivovalo změnit možná ještě ty představy, že si koupím plynový kotel, tak možná to tepelné čerpadlo. U toho plynu určitě ve vztahu k těm žádostem, které byly podány a které už jsou teď v realizaci, nebudeme vůbec zasahovat, to necháme doběhnout.

Počet podaných žádostí na plynové kotle se snižuje tak přirozeně, tak já budu doufat, že ten trend bude pokračovat nejenom v kotlíkových dotací, ale i v Nové zelené úsporám. Faktem je, v průběhu dubna musíme dát jasně najevo, jestli plyn tam necháme a pak budeme doufat, že občané sami - uděláme nějakou osvětu, abychom jim vysvětlili, že je lepší třeba to tepelné čerpadlo. Nová zelená úsporám běží, tam bychom museli taky dát nějaký signál včas.

A vy jste měl ještě jednu otázku... (Poslanec Brabec z místa: Zákaz provozu kotlů.) Ano. A zákon o ochraně ovzduší. Je to zase otázka, která před měsícem by nebyla pro mě žádná těžká, jednoznačně ne. Deset let od roku 2012 občané mohli požádat. Teď je ta otázka jiná. Musí někteří občané přehodnocovat, kapacity na výrobu některých kotlů jsou přehlceny, skutečně o tom velmi vážně uvažujeme a už tvoříme první verzi, abychom občanům neznepříjemnili život, že hned po 1. 9. naběhnou nějaké kontroly, že odložíme účinnost - zhruba uvažuji o dva roky - s ohledem tedy na cenu plynu a s ohledem na vytížené kapacity výrobců i dodavatelských firem.

Děkuji za pozornost.

