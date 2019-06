Ministryně Maláčová: Bude potřeba také přizpůsobit daňový systém

Děkuji. Já bych chtěla ve stručnosti reagovat na ty výzvy, prostřednictvím pana předsedajícího, k udržitelnosti důchodů. Víte, že ta problematika dodatečných příjmů důchodového systému je pro mě klíčová. Víte, že existuje shoda, že v Komisi pro spravedlivé důchody bude to téma projednáváno na podzim, to znamená v září tohoto roku - pravděpodobně - pokud se posuneme.

My jsme začali nižšími penzemi žen. Tam je to rozdělené do dvou oblastí - budoucí důchodkyně, současné důchodkyně. Dospěli jsme k řešením. Pak jsme se zaobírali třetím pilířem a jeho efektivností - to rozebereme na té červnové schůzi. Pak jsme se bavili o dřívějším odchodu do důchodu u fyzicky náročných profesí - tomu se budeme věnovat v létě - a pak právě přijde ta velká oblast příjmů.

A pokud se ptáte mě jako sociální demokratky, kde vezmeme finanční prostředky na důchodový systém, tak já říkám, že s tím, jak bude přicházet proměna naší ekonomiky - takzvaný Průmysl 4.0 s přicházející robotizací, digitalizací - tak bude potřeba tomu také přizpůsobit daňový systém. Není možné, aby se většina daňových příjmů v naší zemi skládala ze zdanění práce a spotřeby. A já si myslím, že ta udržitelnost penzí může být do budoucna, kromě dalších drobných změn, které ten systém vylepší a přizpůsobí na 21. století, bude potřeba, aby ti velcí a silní platili více na daních. Jenom ještě - protože si myslím, že čísla jsou důležitá - naše země dává 8 % HDP zhruba, průměr Evropské unie je 12 % nebo 11 % HDP, takže vidíte, že jsme silně pod průměrem. Toliko k udržitelnosti.

Děkuji za pozornost.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Budoucnost bude nemilosrdná, pokud nezačneme něco dělat Ministryně Maláčová: Valorizace nad rámec zákona pomůže všem důchodcům Bělobrádek (KDU-ČSL): Matky mají nižší penze, a to potřebujeme odstranit Valachová (ČSSD): Důchodci budou mít konečně znovu jistotu ze zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV