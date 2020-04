Ministryně Maláčová: Dopady jsou kalkulovány na úrovni 181 000 případů měsíčně

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Dovolte mi uvést návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Důvodem předložení návrhu zákona je nutnost řešit finanční zabezpečení rodičů, pečujících o nezaopatřené děti, na které dopadá mimořádné opatření spočívající v zákazu výuky ve všech typech škol. Stručně připomenu, co se nám podařilo v minulých týdnech, to znamená od poloviny března, ohledně ošetřovného pro rodiny s dětmi. V první vlně se nám podařilo prodloužit ošetřovné namísto standardních 9. dnů na celou dobu, kdy jsou uzavřeny školy. Prodloužili jsme také ošetřovné namísto do 10. narozenin dítěte do 13. narozenin dítěte. Umožnili jsme čerpat ošetřovné při uzavření zařízení určených pro péči pro handicapované osoby závislé na péči jiné osoby bez omezení věku. A nově, tak jak jsem 19. března avizovala, přicházíme s navýšením ošetřovného ze 60 na 80 %. Já jsem 19. března avizovala, že když budou školy uzavřené déle než 1 měsíc, tak ošetřovné navýšíme, což je přesně tento návrh. Tento návrh počítá s výplatou ošetřovného zpětně již od 1. dubna, takže rodiny peníze obdrží v průběhu května, podle toho, jak budou zaměstnavatelé zasílat výkazy péče, protože vyplácení se v tuto chvíli řeší vždy za kalendářní měsíc, to znamená zítra bude to období ukončeno. Po dobu mimořádných opatření, a já si myslím, že to je výborná zpráva, by také mělo být umožněno čerpat ošetřovné u osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, takzvaní dohodáři budou mít stejné podmínky jako rodiny s dětmi, kteří jsou zaměstnanci, to znamená klasičtí zaměstnanci, to znamená, že do konce března budou mít 60 % předchozího denního vyměřovacího základu. A od 1. dubna až do konce června, tak 80 %. Podmínkou je, aby dohoda vznikla před 11. březnem, byla aktivní a pojistné bylo odvedeno za únor tohoto roku nebo v měsíci, kdy vznikla potřeba pečovat. Dopady, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, navýšeného ošetřovného na státního rozpočet odhadujeme ve výši +0,9 miliardy korun. To znamená celkově měsíčně na 3,5 miliardy korun.

Dopady jsou kalkulovány na úrovni 181 000 případů měsíčně, přičemž k 26. dubnu Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 145 000 žádostí o ošetřovné z důvodů uzavření škol. A v této souvislosti je potřeba zmínit, že ještě předevčírem nám dorazilo od zaměstnavatelů jen za ten jeden den 5000 žádostí. To znamená, že zaměstnavatelé žádosti ještě posílají. Pravděpodobně nejdříve vyřídili mzdy a pak teprve řeší ošetřovné.

Na závěr mi dovolte požádat vás, aby Senát podpořil navrhovaná opatření v oblasti nemocenského pojištění, která pomohou rodinám s adekvátnějším finančním zajištěním během pandemie. Děkuji vám za pozornost.

