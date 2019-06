Ministryně Maláčová: Formovat českou zemi musí muži i ženy. Jinak budeme možná mocní, ale nemocní

Za první republiky se nám podařilo vybojovat to, o čem Francouzky snily ještě dalších pětadvacet let: volební právo. A zatímco nezávislé Francouzky si na své nově nabyté sebevědomí zvykly levou zadní, my svému okolí pořád něco klopotně dokazujeme. A není divu: Podle 60 % Čechů a Češek je naše politika ovládána muži, kteří nemají v ženy dostatečnou důvěru. A možná právě o důvěře to všechno je.

Pedagožka a politička Františka Plamínková si na začátku minulého století napsala do poznámek: „ Proč má mít některá osoba více základních práv než ta druhá? Protože je fyzicky silnější? Bohatší? Protože má moc ve svých rukou?“

Formovat českou sociálně demokratickou společnost musí jak muži, tak ženy. Jinak budeme možná mocní, ale nemocní.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



