Ministryně Maláčová: Když jeden rodič selže, druhý to musí dorovnat

Začátky bývají většinou vzrušující: vzájemná chemie, láska, dítě. Někdy to jde hopem, jindy mívá epizoda s dítětem delší stopáž. Nakonec se to podaří a miminko je tu. Alelujá! Jenže pak se to kupodivu zasekne. Krizi vystřídá úprk jednoho z rodičů a po vzrušení už není ani památky.

Jeden z rodičů zůstává na všechno sám. Na vlastní emoce, na péči o dítě, na vydělávání peněz. Obzvlášť těžké to je, když „rodič uprchlík“ neplatí alimenty. Dokážu si představit, že podat trestní oznámení na svého ex, kterého jsme kdysi milovali, a se kterým máme dítě, co milujeme nejvíc na světě, vyžaduje v jediném okamžiku obrovskou dávku síly a pragmatismu.

Jenže když jeden rodič selže, druhý to musí dorovnat. Protože to našemu společnému dítěti dlužíme. A proto je tady pomoc od státu: zálohované výživné. Zákon, který dětem vytrhne trn z paty, aspoň částečně zahojí jejich rány, a který dnes projednáme na koaliční radě.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Téměř 50 % manželství u nás končí rozvodem, to se musí změnit Ministryně Maláčová: Děti jako oběti nezodpovědnosti jednoho z rodičů? Ministryně Maláčová: Nadstandardní valorizace pomůže lidem na hranici příjmové chudoby Ministryně Maláčová: Podpora zaměstnávání mladých z peněz EU funguje, pomáhá absolventům škol najít si místo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV