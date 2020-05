Ministryně Maláčová: Pomůžeme právě těm, kteří jsou na tom nejhůře

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já ještě jednou zopakuji pro jistotu, protože si myslím, že to zapadlo v tom mém úvodním slově, jak je celá ta pomoc s pomocí odkladu nebo odpuštění plateb sociálního pojištění myšlena.

Toto je část A, kdy pomáháme firmám, které mají problém s likviditou, ale nebyly koronakrizí tolik zasaženy, tak jim pomáháme a umožňujeme odložit platby sociálního pojištění. Ten čtyřprocentní úrok, 4 % p. a., to znamená 1 % čtvrtletně, a to už je velmi nízká částka, je tam proto, aby firmy, které nemají problémy s likviditou, si ty platby jen tak neodložily jenom proto, že jim to stát umožňuje.

Víte, že se tady bavíme o měsíčních částkách ve výši více než 30 mld. korun, což jsou platby za sociální pojištění pro firmy ve mzdové sféře. A takovéto vysoké částky, pokud bychom tam nedali ten úrok a odkladu by využily všechny firmy, protože by to bylo velmi výhodné, i když nejsou zasaženy koronakrizí, by pak samozřejmě my dopad na státní rozpočet. Samozřejmě by to bylo jenom posunuto v čase, ale přesto bychom si takto podsekli příjmy státního rozpočtu. Proto 1 % na čtvrt roku, je to velmi nízká sazba a firmám, které nemají tak velké a hluboké potíže, pomůže. Říkám to úplně otevřeně, je to výhodná půjčka na několik měsíců.

Pak ale přijde část B, kterou jsem zmínila, a tam bychom chtěli nastartovat program antivirus, kdy pomocí - jsme ve fázi vyjednávání - odpuštění odvodů na sociální pojištění pro firmy, které byly výrazně zasaženy, pomůžeme právě těm, kteří jsou na tom nejhůře.

To znamená, je potřeba to vnímat v kontextu. Toto je část první, část druhá přijde v příštích dnech a ten úrok je tam proto, abychom si nepodsekli cash flow státu.

Děkuji.

