Ministryně Maláčová: Stovky nových lidí začali mít zájem o to stát se pěstouny

Děkuji, dobrý den, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte, abych vám řekla pár slov k předložené novele zákona, která nás pravděpodobně v posledních dnech velmi intenzivně zaměstnávala.

U nás to bude tedy tak, že od roku 2022 se omezí umisťování dětí do kojeneckých ústavů, to jsou dětské domovy pro děti do 3 let, ze sociálních důvodů, pouze když to vyžaduje jejich zdravotní stav.

OSPOD bude muset souhlasit s pobytem těchto dětí ve ZDVOP, DOZP i kojeneckých ústavech, takže bude mít o dětech přehled a bude moci pomoci přímo vlastní rodině. Od roku 2024 dojde k zákazu pobytu dětí do 3 let ve ZDVOP. A od roku 2025 budou děti mladší 3 let moci být v péči pouze fyzické osoby. Kojenecké ústavy ale zůstanou v nejnutnějších případech dostupné pro děti s handicapy, pokud lékař rozhodne o nutnosti pobytu. Máme tak dostatečný čas na to, abychom se na všechny změny připravili. Změna se dotýká v tuto chvíli přibližně 228 dětí. A již nyní máme 700 přechodných pěstounů. A dalších 150 žádostí. To znamená, ještě jednou zopakuji, zhruba 228 dětí, 700 přechodných pěstounů a dalších 150 aktuálních žádostí o pěstounství. Pěstounská péče se významně posílí, to si slibujeme zejména od toho zvýšení odměňování, a každý rok se posiluje i primární prevence rodiny. To je třeba za mě naprosto zásadní. Prevence do toho, aby se vůbec rodiny nerozpadaly a aby děti nebyly odebírány. Pro mladé dospělé po skončení ústavní či pěstounské péče, tady už jsem u dalších změn, tam zavádíme vlastně pro ty, kteří chtějí studovat a pokračovat ve studiu, tak navrhujeme zavedení takzvaného zaopatřovacího příspěvku ve výši 15 tisíc korun měsíce. Logicky, když chce dneska dítě, které je v úplné rodině, studovat, tak má podporu rodičů. Děti, které jsou v náhradní rodinné péči, toto nemají. A proto například tento krok považuji za jeden ze zásadních bodů té novely. Skutečně naprosto systémová věc, která v České republice chyběla. Podmínkou je logicky studium a dodržování individuálního plánu ve spolupráci se sociálním kurátorem. Dále bude příspěvek na úhradu potřeb dítěte přiznáván i při svěřenectví. A jednorázový příspěvek při převzetí dítěte i pěstounům na přechodnou.

Nebo ZDVOP budou mít nižší kapacitu, to je taky důležité, aby se ještě více podobaly zařízením rodinného typu. Já bych, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, v tomto bodě skončila. Vím, že pravděpodobně jsem nezmínila všechny ty otázky, které v těch uplynulých dnech a týdnech nejčastěji padaly, ale snažila jsem se zaměřit na ty nejdůležitější. Dovolte, abych závěrem shrnula nebo řekla, že když byla novela, ta poslední novela tohoto zákona schváleno v roce 2013, tak došlo k tomu, že stovky nových lidí začali mít zájem o to stát se pěstouny. Nyní, pokud bude novela schválena a vejde v účinnost, od nového roku očekáváme až 40%, až 40% nárůst zájemců v dalších 5 letech. A také hlavně udržení stávajících pěstounů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsou kolegové a kolegyně připraveni metodicky podchytit případné nejasnosti, aby všichni byli od nového roku na tu celou řadu velkých systémových změn připraveni. A já myslím, že jste sami měli v těch posledních dnech možnost poznat, jak kompetentní a zapálení kolegové na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsou. Ony jsou to spíš kolegyně všechno. Ale o to více je to důležité. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, máte tak doslova ve svých rukou budoucnost náhradní rodinné péče v Česku. Vím, že panuje z této novely celá řada obav, otazníků, nicméně vás chci poprosit, abyste tento návrh zákona dnes schválili, protože pokud by došlo k nějakým úpravám, tak mám obavu, že by se stalo to, co se nám stalo bohužel v minulém období funkční Poslanecké sněmovny, respektive vlády. A to, že by celá novela spadla pod stůl. A myslím si, že by to byla obrovská, obrovská škoda, kdyby to dobré, co se podařilo k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosadit, tak kdyby se nerealizovalo. Osobně bych to považovala za katastrofu. Proto vás poprosím o podporu tohoto návrhu zákona a velmi děkuji za pozornost.

