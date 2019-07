Ministryně Maláčová: Věřím, že se Tonda Staněk pochlapí a odejde

Přeji všem hezkou neděli,

pevně doufám, že jste měli hezký víkend. Já jsem se synkem sbírala maliny a ostružiny na zahradě u rodičů v Uherském Hradišti ♥?, s rodinou a kamarády jsme si vyšli na hrad Buchlov a také jsme grilovali. Ale můj pracovní týden Vás asi bude zajímat víc...

Proplácení nemocenské

Od pondělí 1. července je zrušená karenční doba! Sociální demokracie splnila klíčový bod svého programu a slib, který dala voličům. Mám velkou radost, protože jsem strávila obrovské množství času a úsilí, aby návrh nebyl ve sněmovně oslaben a aby vůbec prošel. Kdokoli odteď onemocní, dostane nemocenskou i za první tři dny. Lidé, kteří pracují, nesmí mít strach, jak vyjdou s penězi. Pořád slyšíme, jak po zavedení karenčky klesla nemocnost. K tomu lze říct jen jediné: někteří zaměstnavatelé si pletou reálnou nemocnost s pobytem na neschopence. Počet krátkodobých neschopenek sice v minulosti klesl, ale za cenu toho, že stoupla dlouhodobá nemocnost a nemocní zaměstnanci, kteří šli do práce, nakazili své kolegy. Ale to už naštěstí skočilo. Když onemocníme, můžeme se vyležet a přitom se nebát, že na konci měsíce nezaplatíme nájem nebo hypotéku.

Vládní krize

Nejdůležitější událostí je však osud vlády poté, co pan premiér nedokázal přesvědčit pana prezidenta k výměně ministra kultury. Ta situace mě moc mrzí. Myslím, že ve vládě děláme mnoho dobrého a pravicovému hnutí ANO jsme prostě a jednoduše vnutili naši sociálnědemokratickou politiku. Takže máme výsledky. Abychom je ale měli i nadále, potřebujeme občas změnu v týmu. Tak to konečně dělá i náš koaliční partner, který jen v dubnu vyměnil hned 3?? členy vlády.

S Tondou Staňkem jsem měla korektní vztah. Nebyl sice nijak moc vidět ani slyšet, ale o ministerstvo kultury se staral. Pořád proto nechápu, proč začal dělat tak VELKÉ chyby. Jistě, odvolání dvou šéfů galerií kvůli podezření z porušení zákona není manažersky příjemné ani snadné. Ale pokud ministr snese přesvědčivé důkazy a má podporu své ČSSD, musí to zvládnout. Což ale znamená, že to nemůže podat a načasovat tak, aby polovina kulturní obce viděla v odvolání ředitelů úskok a veřejně povstala. Musí umět vše klidně a věcně vysvětlit. Musí obstát v diskusích s protivníky a přesvědčit spolustraníky, že má situaci pod kontrolou. Nesmí ztratit nervy a začít plavat v tom, jestli má jeho resort rozpočet 0,9 nebo 1,9% HDP. Nesmí svou stranu těsně před volbami poškodit. Tonda si bohužel počínal jako slon v porcelánu. A to se ve vysoké politice neodpouští.

A já jeho reakci nerozumím. Ve vládě přece usedl proto, že v něj ČSSD měla důvěru a on ji akceptoval. Nyní v něj ČSSD důvěru ztratila. Co se pro Tondu Staňka změnilo? Proč tehdy svou stranu respektoval a nyní na ni kašle? Proč po večerech, asi posilněn alkoholem, útočí na své spolustraníky na twitteru, aby hned ráno vše smazal? Proč veřejně fňuká a hledá chyby všude okolo? To opravdu doufá, že se v křesle takhle udrží??

Pokud bychom měli z vlády odejít, což vzhledem k ideovým rozporům s naším koaličním partnerem není vyloučené, velice doufám, že to nebude kvůli jednomu člověku, který nesnese malou životní prohru. Může to být kvůli programovým střetům, kvůli pokusům šetřit na nejchudších, kvůli podlézáním bankám, flirtováním s extremisty, kvůli premiérovým kauzám, pokud se potvrdí. Ale ne kvůli jedné osobní zhrzenosti.

Pevně proto věřím, že se Tonda Staněk pochlapí, přestane plakat a jako dospělý člověk odejde z křesla, které mu nepatří. A ukončí tak naprosto zbytečnou ústavní krizi.

Kdo tu nešetří?

V týdnu jsem si zase přečetla slova pana premiéra, že nešetřím. A jako vždy to není pravda. Ihned po nástupu jsem zrušila 650 míst, osekala vedení MPSV, smysluplně přesměrovala EU peníze k nejpotřebnějším. Nespotřebované peníze z předchozích let jsem použila na sociální služby, veřejně prospěšné práce, ohrožené děti a sociální práci na obcích. A po letech diskuzí jsem připravila skutečnou a zásadní revizi dávek na bydlení.

Pan premiér jen odvádí pozornost od hlavního problému našeho státního rozpočtu. A sice, že máme nespravedlivý daňový mix, který nejvíce dopadá na ty nejchudší! Není přece normální, aby se od fyzických osob vybíraly větší daně, než od právnických. Má premiér odpověď, proč zdaňujeme MALÉ a SLABÉ ??, kteří pracují od nevidím do nevidím, a pořád se bojíme zdanit VELKÉ a SILNÉ? Co to o nás vypovídá?

A proč se pan premiér snaží vzbudit dojem, že máme přebujelý sociální stát? Když se podíváme na ostatní vyspělé země v Evropě, vidíme, že jsme stále pod průměrem.

Takže dokud budeme ve vládě, nepřipustíme krácení rozpočtu, ani rozeštvávání jednotlivých sociálních skupin.

Sociální demokracie dlouhodobě chce diskutovat o:

• o systémové změně a zjednodušení daňového systému včetně revize daňových výjimek – po vzoru Německa či Rakouska,

• o objektivním a systémovém AUDITU VŠECH výdajů státního rozpočtu,

• o rozklikávacím rozpočtu: všechna ministerstva by měla mít svůj rozpočet online, aby ho každý mohl rozkliknout do poslední položky a zjistit, za co utrácejí peníze daňových poplatníků.

Přeji Vám úspěšný, nový týden. Já se na něj těším, protože ve Sněmovně budu bojovat za navýšení důchodů v průměru o 900 Kč od ledna příštího roku a HLAVNĚ za vyšší rodičovský příspěvek!

