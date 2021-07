Ministryně Maláčová: Vlastníci extrémně profitují z obchodu s chudobou. Zásadní problém

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já už to nechci prodlužovat, budu skutečně velmi rychlá, to, co jsem potřebovala říct, jsem řekla v tomto týdnu. Myslím si, že systém dávek má být přísný, má fungovat jako trampolína, dostanete se do problémů, sociální systém vás vyhoupne zpět do normálního života, ale normální je pracovat, platit daně, pečovat o své blízké a chodit do práce a do školy.

Myslím si, že řešením, zásadním řešením - a není to jednoduchý problém - je skutečně sociální práce na obcích. My z evropských peněz sociální práci na obcích extrémně posílíme. Myslím si, že by měla být i povinná spolupráce u sociální práce, a z tohoto návrhu mám strach, protože se obávám, že to odnesou úřednice na úřadu práce, že ty problémy ve vyloučených lokalitách budou dále eskalovat.

Připomínám, že máme 15 opatření boje s chudobou, některá z nich se nám podařilo prosadit společně, ale ten největší problém zůstává, a to je byznys s chudobou. A já vám chci přečíst, jak to funguje v praxi, jak takový byznys s chudobou probíhá.

Založíte si s.r.o. ideálně na správu realit nebo něco podobného. Nakoupíte na základě plné moci - a mám radost, že pan poslanec Volný zpozorněl, protože se ho to velmi intenzivně týká - nakoupíte si na základě plné moci byt. Vlastník zapsaný na katastru je cizinec, ideálně mimo Evropskou unii, protože Česká republika nemá dohody o vymáhání pohledávek, je to velmi nákladné. Ten byt musí být levný, ideálně za pár desítek tisíc korun. Dneska se to už trochu prodražilo, ale ta standardní cena byla třeba 50 tisíc. Můžete ho koupit taky v dražbě, často ve druhém kole, ideálně v lokalitách, kde jsou byty skutečně levné. Bavíme se o Sokolovsku, Ústecku, Most, Šluknovský výběžek, Moravskoslezský kraj. Často se to týká koupených ubytoven, starých hotelů apod.

Tak a teď to začíná být, co se týká byznysu s chudobou, opravdu zajímavé. Byt se pronajme za několikanásobně vyšší cenu, než je běžné nájemné. Příklad - běžné nájemné je 30 korun za metr čtvereční. Spekulanti s obchodem s chudobou pronajmou byt třeba za 150 korun za metr čtvereční. Takže např. nájemník platí dle smlouvy 15 tisíc korun měsíčně a protože nemáme cenové mapy, tak na nájem přispívá úřad práce prostřednictvím dávek na bydlení, ať už je to příspěvek nebo doplatek. Ale - pozor - vlastník zastoupený v s.r.o. platí společenství na účet za fond oprav, služby, tzn. voda, teplo, energie, jen 5 tisíc korun měsíčně. Zisk z jednoho bytu je pak v rámci obchodu s chudobou 10 tisíc korun měsíčně. To je případ, kdy vlastník platí.

Pak jsou ale ty častější případy - a starostové z vyloučených lokalit to znají, kdy vlastník neplatí nic a má zisk 15 tisíc korun měsíčně. Dochází k vyúčtování služeb jedenkrát za rok a i když je přeplatek mezi vlastníkem a společenstvím, naúčtuje se nedoplatek falešným dokladem. Opět na něj nájemníkovi přispívá úřad práce. A takto se to krásně točí, když jedete ve velkém, tak se bavíme o 100 tisících měsíčně. Stát platí, i když to v posledních letech naštěstí, protože se nám to dařilo, kleslo objemově, tak dávky na bydlení stále tvoří několik miliard ročně, osm a deset, v posledních letech to bylo skutečně nižší. Pokud vlastník neplatí, dluhy rostou, žaloba do zahraničí je bezpředmětná, nájemník stále pobírá dávky, protože nájemník vlastníkovi platí, část nájmu jde z dávek, ať už právě z hmotné nouze nebo z NSD. Nájemníci jsou tím pádem většinou v pasti, nemají na kauci ani na koupi vlastního bytu, takže žijí dál za předražené nájemné. Stát platí, do vyloučených lokalit se sestěhovávají problematičtí lidé, vlastníci extrémně profitují z tohoto obchodu s chudobou.

A je dobře, že ti poslanci, kterých se to týká, tak dávají pozor, protože je to velmi nepříjemné téma a bez toho, abychom ukončili byznys s chudobou a řešili tyto otázky, tak bez toho se problém vyloučených lokalit nevyřeší. Můžeme tady dělat podobné opatření třikrát a dost, která jsou protiústavní. Rozumím tomu, že se snaží někteří poslanci řešit tu situaci, kdy se vám lidé smějí do očí, a situaci jenom eskalují v těch vyloučených lokalitách. Ale zásadní problém je byznys s chudobou. A týká se to tady také mnohých poslanců a poslankyň, sáhněme si, prosím, do svědomí. A bez toho, aby se to vyřešilo, bez toho, aby někteří političtí zástupci profitovali na obchodu s chudobou, pokud to neukončíme, tak se situace ve vyloučených lokalitách nezlepší. A to jsem chtěla, dámy a pánové, říci, aby to bylo jasné, protože to je ten zásadní problém - byznys s chudobou. Děkuji.

