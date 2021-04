Ministryně Maláčová: Z přídavku na dítě se stala chudinská dávka

reklama

Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ve zkratce: Tato novela zákona o státní sociální podpoře obsahuje úpravu přídavků na dítě, konkrétně valorizaci částek o 26 %, na tom je shoda. Dlouhé roky se částky nevalorizovaly a potom také zvýšení násobku životního minima pro nárok na přídavek z 2,7 na 3,4. Jedná se o dlouhodobě očekávanou pomoc rodinám, které se snaží, pracují, ale stejně jsou chudí, resp. nízkopříjmoví. Je to i jeden z velmi efektivních nástrojů, jak bojovat s krizí. Přistoupila k tomu celá řada našich sousedních zemí a nám to bylo i doporučeno všemi experty na sociální politiku, dokonce i experty z vládního NERVu. Dnešní situace v přídavku na dítě je opravdu tristní. To, že má nárok na podporu jen jedno dítě z deseti, je špatně. Z přídavku na dítě se stala chudinská dávka. A argument, že na tom jsou nyní rodiny dobře, proto nemají přídavky na dítě, ale vlivem krize se opět ekonomická situace zhorší a tyto rodiny se do současného nastavení vejdou, to mi přijde jako šílený argument.

Současně aktuální nastavení znamená, že matka samoživitelka, která má příjem 15 000, zdůrazňuji to v tuto chvíli z hlediska státní sociální podpory je tzv. za vodou a nárok na přídavek nemá. Další příklad: Pokud oba rodiče pracují, mají minimální mzdu, tak opět podle současného nastavení nárok na přídavek na dítě nemají. Já se domnívám, že to není dobrá podpora státu pracujícím rodinám s dětmi, a proto navrhuji, je to vládní návrh, aby se okruh rodin s nárokem na přídavek na dítě podstatně rozšířil.

Ještě jednou připomínám, že je skutečně důležité, aby pracující rodiny s dětmi, které jsou chudé, tak aby měly nárok na přídavek na dítě. Pokud si máme zopakovat některá čísla, tak podle současného vládního návrhu bude mít nově nárok na dítě, tzn. při koeficientu 3,4 jeden dospělý a jedno dítě ve věku pěti let, pokud nepřesáhne příjem 18 700 - asi se shodneme, že 18 700 není žádná hitparáda. Dva dospělí, jedno dítě ve věku pěti let budou mít nárok na přídavek na dítě, pokud nepřesáhnou příjem 29 600. Takže se domnívám, že to je velmi dobrý krok, který pomáhá pracujícím rodinám, které mají přesto nízké příjmy. Je to správná sociální politika, je to také dobré protikriízové opatření, protože cílí na podporu s dětmi a ty finanční prostředky jdou okamžitě do spotřeby.

Proto vás žádám o podporu tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji.

