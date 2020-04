Ministryně Schillerová: Když chce někdo podvádět, tak dělá švarcsystém

reklama

Vážím si jedné věci nesmírně. Když něco je správně, tak je správné to i říct. Vážím si toho, že jste skutečně upustili od nějakého vedení politické války, jak pan senátor Pavera, říkám to správně... Tak pan senátor Wagenknecht, jak jsem to pochopila, že ustupujete od svých pozměňovacích návrhů. Já si toho nesmírně vážím. Už jsme si to vysvětlovali na hospodářském výboru. Takže k tomu se vracet nebudu. Vy jste to řekl sám, takže se k tomu také vracet nebudu. Vážím si toho, že čas zkrátíme, vnímám zatím debatu velmi pozitivně, že to chcete podpořit, aspoň tak jsem to pochopila, to je prostě hrozně dobře. To je dobře pro ty lidi, kteří na to čekají, kteří prostě mně i vám určitě píší každý den.

Já se pokusím vysvětlit ty postoje. To není o tom, že bychom to dělali naschvál. Není to o tom, že bychom chtěli ušetřit za každou cenu, to stejně budou desítky miliard, co tohle bude stát, vy to dobře víte. My nevíme ani přesně, kolik to bude stát, my máme nějaké hrubé odhady, ale nedokážeme přesně odhadnout, kolik lidí se přihlásí o toto, o Antivirus. Já ani nevím, pokud to bude pokračovat třeba nějakou delší dobu, jestli nebudu muset přijít s další novelou zákona o státním rozpočtu. Je prostě velmi mnoho neznámých, ale to tu řešit nechci. Takže nebyl to záměr. Ale bylo to hledání nějaké primární spravedlnosti. Já vím, že se hledá velmi těžko, že vždy prostě se nějaká jehla v kupce sena najde, já si stojím za tím, že majoritní skupina je tímto jakoby dotčena v tom dobrém slova smyslu, že to dostane. Pak tady vznikají nějaké minoritní skupiny, na které jste upozornili. Něco si myslím, že budeme umět vyřešit, něco prostě ne. Já vám nebudu lhát, já neumím vyřešit dohodáře do 10 000, neumím. Oni těch dohod taky můžou mít... Možná jste si toho všimli na Seznamu, je tam článek, že nějaká spolková země zastavila vyplácení podpor živnostníkům kvůli rozsáhlým podvodům. Já se toho nechci dočkat, že něco budeme muset zastavit. A teď prostě opravdu, nechci nikoho napadat, nejsem žádný paranoik, který po 25 letech ve Finanční správě vidí za každým rohem podvodníka. Naopak.

A teď si vezměte, že o dohodářích nikdo nic neví. Kdokoliv si může dnes, a prosím, vnímejte to v dobrém slova smyslu, napsat antidatovanou dohodu, přijít si pro peníze. Není evidence. S tím nic neudělá ani paní ministryně Maláčová, nebudu to na ni házet. Teď si vezměte, že dohod může mít člověk třeba pět a je to svým způsobem, někdo jste to tady řekl v jiném kontextu, obcházení daňových zákonů. Protože nasčítané dohody je třeba 50 000 Kč a už by měl z toho platit odvody atd. Čili neumíme to, neumíme. Toto já vyřešit, nezlobte se, pane senátore, neumím. Ale pak jsou dohodáři, na které jste se ptal, vy jste se ptal na ty nad 10 000 Kč, tam už oni platí odvody, tam je evidence na ČSSZ, teď se nám podle podmínek nedostanou ani tam, ani tam, ale tento týden jsme se dohodli s paní ministryní Maláčovou, že to budeme řešit. Pravděpodobně – teď vám neřeknu – nebyla bych pro nějakou novelu zákona, byla bych pro program, kam se dají nějaké peníze, dají se tam nějaké podmínky, samozřejmě pokud je to program a jsou tam nějaké podmínky, tak musí člověk něco málo prokázat, že víte, že je NKÚ atd., nikdo se nechceme nechat zavřít, až skončí tato válka, takže toto by mohla být cesta. Pak jste tady otevřeli práci malého rozsahu. Práce malého rozsahu, to je příjem do 3 000 Kč. To prosím vás nepodléhá nemocenskému pojištění, pan senátor to ví, a pokud to má OSVČ, dostane to. Dostane pětadvacítku, protože život napsal takové příběhy, už odepisujeme lidem denně desítky, desítky e-mailů a děláme takovou databázi, už chtějí volat a už jsou celý teď za chvilku, jestli to schválíte, tak už máme nachystány interaktivní formuláře a už to dáme na stránky a už mohou podávat žádosti. Budu za to hrozně vděčná.

Pokud ale má už příjem nad 3 000 Kč, už tam je nemocenské pojištění, už je to zaměstnanec, a my už pak nevíme, kde je ta hranice – 5, 10, většina lidí nemá třeba 5 000 Kč, že? 15, 20. Už je tam Antivirus. Pochopte jednu věc, jakou bychom tam měli dát hranici? Do 10 000 Kč příjmů, do 15 000 Kč, proč ne do 16 000 Kč, proč ne do 14 000 Kč, a tím pádem člověk může dosáhnout na oba dva programy a to už je zase nespravedlivé. Protože ten dosáhne jenom na to a ten zase jenom na to. A není to 6 000 Kč, někdo z vás tady říkal, to je prosím vás 60 až 80 % podle typů překážky průměrné mzdy. Zastropováno je to pro určitý typ překážek na 39 000 Kč a nějaké drobné a u nějakého druhu nad 29 000 Kč. To není zase tak málo peněz, abychom to zase srovnali s těmi s disproporcemi, co dáváme OSVČ. Pěstouni podle mého názoru – nevím, možná na to dosáhnou. Pokud je to pěstoun, pečuje o nějakou osobu a má k tomu OSVČ, tak na to dosáhne. Budeme to tak vykládat. Protože jestli tam máme ty, co berou příspěvek na péči a jsou OSVČ, těm to dáme, tak tady nevidím logiku, proč by pěstoun to nemohl dostat.

Lékaři. No, ptala se mě na to už média, jestli na to může dosáhnout lékař třeba praktik. Nechci někomu sahat do svědomí, lékařů si nesmírně vážím, je to služba, ale nevím, jestli úplně lékaři jsou ta postižená osoba, která... Vím, že mají možná nějaký propad výkonů – jak to mám správně říct – ale zase mají nějaký kmen, za který dostávají nějaké peníze. Nevím, nevím, zda jsou to zrovna ti, kteří zůstali, kam jsme chtěli cílit. To nechám na každém, kdo si o to přijde říct. Zastupitelé. Podle mě odměna kolem 3 000 Kč odpovídá neuvolněným zastupitelům. A pokud by k tomu měli OSVČ, tak to dostanou. To by tam s tím nebyl problém. Ale všechno sečteno, podtrženo, jakékoliv detaily, které bychom chtěli prokazovat, nastavit a tohle, to byl první pokus, kde se na mě sesypaly tisíce e-mailů, každý den 600 až 1 000 e-mailů. Když jsme se pokusili o první parametry nějaké spravedlnosti a když jsem viděla, že se v tom celá řada lidí nenašla, tak jsme to... Tam už jsem měla tři dny a už jsem do toho zapojila komoru daňových poradců, pana Ing. Hajduška, zástupce AMSP, SOCRu atd., už jsme to trošku diskutovali v širším kruhu, což samozřejmě velmi pomohlo, protože každé složité konstruované detaily by znamenaly zdržení.

Ten Onderka. To samozřejmě psalo ministerstvo financí, já to na něho nebudu házet, ano? Ten pozměňovací návrh. A právě šlo o to, že po šestihodinové debatě na rozpočtovém výboru to nebylo jenom o tomto, samozřejmě o všech mých zákonech, nebo respektive z dílny ministerstva financí, tak tam zaznělo i, že se bude doporučovat osobám, aby... Protože teď se neplatí zálohy. Ze záloh se dalo vyčíst, co je hlavní, co je vedlejší, stejně žádné prokazování teď se dělat nebude, myslím na sociální zabezpečení. A tam zaznělo, že bude se doporučovat osobám, ať určí, že OSVČ je jejich hlavní živnost, chtěli jsme oddělit zaměstnavatele, to byl ten cíl Onderkova pozměňovacího návrhu, aby se zamezilo možnosti zneužívání. Jinak nota bene, odkaz na pojištění jsme měli už i v tom původním návrhu. On to pouze vyprecizoval, ale psalo to ministerstvo financí, takže to vůbec na poslance Onderku nebudu házet. To by nebylo fér. On to podal, ale je to výsledek debaty rozpočtového výboru.

Co se týče podvádění. Když chce někdo podvádět, tak samozřejmě dělá švarcsystém, načerno bere mzdu, neplatí se z toho odvody, to si myslím, že zrovna tady toto nebyl takový úplně klasický příklad. Délka bonusového období. Víte, že jsme původně zvažovali částku 15 000 Kč a zvažovali jsme to na měsíc do skončení nouzového stavu, který teď nějak vyprší, a když potom jsme projednávali na vládě Antivirus, tak jsme se dohodli, že Antivirus nastavíme do 30. dubna, aby tam bylo nějaké období, a proto z toho důvodu jsme si řekli, že to nastavíme stejně, ať jeden není do 12., jeden do 30., jak u bláznů, takže jsme řekli také do 30., a proto jsme částku 15 000 Kč nějakým poměrem navýšili na 25 000 Kč, aby to zhruba odpovídalo, když se k tomu přičtou další věci, o kterých jsem mluvila, plus minus kompenzacím v Antiviru, když samozřejmě OSVČ to trošku, když to posčítáme, vychází lépe. Záleží podle průměrné mzdy. Řekli jsme si, že co bude po 30. dubnu, jinak tady někde zaznělo, to už rozhodla Poslanecká snemovna, že se to prodlužuje do 30. dubna, vláda to samozřejmě navrhla na měsíc, ale Poslanecká snemovna prodloužila do 30. dubna. To považuji za velmi rozumný kompromis. Uvidíme, co bude po 30. dubnu. Dnes jsme se na vládě bavili, že musí ministerstvo zdravotnictví - má expertní tým složený z epidemiologů, zdravotníků, hygieniků – nastavit nějaký plán uvolňování a ten musíme začít nějak rozumně lidem představovat. Myslím si, že bychom měli začít po Velikonocích, pevně v to doufám, kde a jak začneme ekonomiku uvolňovat, za jakých podmínek, určitě to nebude tak, že otevřeme a vrátíme se do starého modelu, tam určitě budou velmi přísně nastavená pravidla, řekneme si, jaké obchody, jaké služby, co a jak. Samozřejmě, že epidemiologové mají radost z výsledků, tak jak se vyvíjí, dnes to vysvětloval pan Prymula tak, že – teď to řeknu asi špatně – nějaký koeficient 1 znamená, že máme 250 nových a ubylo nějakých 250. To znamená, že už nám neroste víc, než nám ubývá. Tak nějak to vysvětloval. Což je první dobrá zpráva. Věříme, že se to nezlomí. Věříme, že hlavně lidé vydrží Velikonoce v klidu a nebudou se mohutně navštěvovat, zvlášť na mé milované jižní Moravě, a že se to dál bude vyvíjet a musíme to začít uvolňovat. Takže my budeme, doufám, po 30. dubnu v jiné situaci. Že možná budeme kompenzovat, ale nevíme komu. Kdo bude ještě zavřen, za jakých podmínek, a možná po 30. dubnu už to třeba nebude tak plošné, ale budeme to zaměřovat cíleně a konkrétně a možná podle nějakých konkrétních podmínek. Proto 30. duben.

Chtěla bych říct, a to naváži i na pana senátora Wagenknechta, ten systém... My jsme nerezignovali v této zemi, což je to, co tady řekla paní ministryně Maláčová posledně, tak určitě tak myslela. Nerezignovali jsme v žádném případě na systém státní sociální podpory a hmotné nouze. Ten normálně funguje. MPSV dnes podle rozpočtu původního, a myslím si, že i současného, to je největší položka v rozpočtu, samozřejmě jsou v tom důchody, že jsou v tom všechny dávky, které jsou mandatorní, ale jsou tam miliardové částky.

A skutečně ta hmotná nouze, pokud ten systém nefunguje z nějakého důvodu, pak já tedy doporučuji, ať ta paní, klidně ať napíše i mně, nebo paní ministryni. Prostě musí se to prověřit, ale je to velmi zvláštní. Prostě v této zemi nenecháme lidi, když to řeknu v uvozovkách, někde žít na chodníku a nemít na jídlo. Zvlášť pokud má děti a tak dále, takže já prostě nevěřím tomu, že... Tady ten systém je doma i štědrý, tam máte příspěvek na bydlení, na to, na ono, to je zvláštní, že na to nedosáhne. A zvlášť když má takhle nízké příjmy. Nevím, chtělo by to tedy prověřit a podívat se, jak je to možné. To mně prostě nejde do hlavy. Spolupracující osoba, já jsem to řekla sice v tom úvodním slově, ale znovu to zopakuji, na to dosáhne manželka, rodina, takže přijde si ten živnostník a přijde i jeho žena. Takže dvakrát 25. Samozřejmě pokud není zaměstnaná, ať si to řekneme férově, ale pokud s ním dělá, tak na to normálně dosáhne. Cestovní ruch, pane senátore, jste se mě ptal, vy jste pravděpodobně cílil na ty s. r. o. malá, protože pokud je to osoba živnostník, třeba průvodce, tak ten nám dosáhne na 25, tak ty s. r. o. musíme řešit, protože tam 90 % těch malých jednočlenných s. r. o. jsou fakt ty různé cestovky. Ona zvažuje paní ministryně nějaký program, COVID-něco, já už jsem to zapomněla, co konkrétně. A zase by to neměl být žádný zákon, měl by to být program. Nastavený, nějaké podmínky, protože tohle jsou, skutečně my jsme těm lidem ten byznys vypnuli a reálně tady bych řekla, že tady ta šance je zatím nejmenší na jeho zapnutí, když to řeknu úplně upřímně, protože ten byznys možná se třeba v nějaké dohledné době bude muset více soustředit na Českou republiku. Prostě tahle země, Evropa, ani celý svět nebude už co byl před pandemií. Ale třeba to bude i pro něco dobře. Tak, co se týče těch úvěrů, COVID I, COVID II, nevím, to bych zase tedy potřebovala konkrétní příklad, protože my jsme ty podmínky postupně, MPO je rozvolňovalo a rozvolňovalo tak, jak rostly ty požadavky. To znamená, dneska už se dávají od nuly na jakékoliv provozní potřeby, od nuly si může požádat, je tam roční splatnost, je bezúročný ten úvěr, jsou tam poměrně jednoduché ty podmínky, je to zaměřeno především na malé a střední podnikatele, vůbec to necílí na veliké, na to budou potom ten, co jsme projednávali v Poslanecké sněmovně včera, ten EGAP a tak dále, to budou spíše na ty exportní firmy, abychom podpořili export. Ale to je na malé a střední, my spíše teď budeme řešit, že tam máme skutečně napadáno asi za 20 miliard žádostí a už to ta ČMZRB nestíhá procesovat, takže prostě budeme chtít, aby se do toho zapojily banky. Ale nevím, proč by na to neměl někdo dosáhnout, pokud má tyto problémy. To je právě přesně pro tyhle lidi, jo? Že potřebují momentálně na provoz a na tyhle, tak možná mi to třeba pošlete nebo mi řekněte.

Fotbalisté, no... To už jsem taky jsem dostala pár mailů. Nechám to na těch fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct o 25. Myslím si, že by neměli. Ale je tam pojistka v tom zákoně. Já jí nechci vyhrožovat, protože to nebude účelem, aby finančáci příští rok, rozhodně budou mít jiné starosti než se po podání přiznání v roce 2021 na dani z příjmu vrhnout na prověřování desetitisíců živnostníků, to určitě dělat nebudou, protože celá řada těch lidí je v problémech a my nechceme prostě je po roce začít buzerovat. Ale jestli se tam objeví nějaký fotbalista, a nechci, to může být i někdo jiný, někdo, kdo si o tu 25 řekl a pak to z toho přiznání nevypadne, že by prostě byl nějak postižen, tak tam ty nástroje jsou, jsou tam prostě. Neříkám, že budou plošné kontroly, neříkám, že se to bude plošně kontrolovat, ale jsou tam nastavené. Pan daňový poradce Goláň určitě ví, když to studoval, že tam ty nástroje prostě jsou, aby případně to někdo vrátil. Tak snad všechno. Počkejte, já se podívám. Tak v tuto chvíli všechno, pane předsedo.

