Ministryně Schillerová: Konzumace návykových látek má negativní účinky na zdraví a představuje i vysokou ekonomickou zátěž

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zde stručně zopakovala obsah takzvaného daňového balíčku roku 2020 a následně se stručně vyjádřila k senátním pozměňovacím návrhům, se kterými byl tento návrh vrácen zpět do Poslanecké sněmovny, neboť považuji za důležité upozornit na důsledky, které nastanou, pokud Poslanecká sněmovna přijme senátní pozměňovací návrhy.

Jak jsme zde již v průběhu podzimu diskutovali, hlavním cílem daňového balíčku je zvýšit ochranu občanů před zvykem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady, které jsou s těmito závislostmi spojené, a to s pomocí změn ve zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje i vysokou ekonomickou zátěž pro veřejné rozpočty a samotné konzumenty i jejich rodiny. Z odborných studií víme, že u alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 mld. korun ročně, u kouření dokonce přesahují 100 mld. korun ročně a vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy.

Dále tento balíček omezuje současné osvobození výher z hazardních her na administrativní limit ve výši čisté výhry milión korun, mění metodu tvorby technických rezerv pojišťoven za účelem nastavení objektivnějšího kritéria pro daňové účely, upravuje režim zdanění úrokových příjmů plynoucích z takzvaných korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013, upravuje osvobození od daně z nemovitých věcí u pozemků s krajinnými prvky typu remízky, které mohou namoci v boji se suchem, a upravuje některé správní poplatky, konkrétně se jedná o poplatek za úkony provedené na katastrálním úřadu.

Na základě pozměňovacích návrhů přijatých zde na půdě Poslanecké sněmovně se též zvyšuje limit na osvobození piva vyrobeného v domácnosti u spotřební daně z 200 litrů na 2 000 litrů za kalendářní rok a zároveň se zkracuje lhůta pro uchování evidence u osvobozeného piva, zrušuje se § 59 zákona o hazardních hrách. Poslanecká sněmovna dále změnila vládní návrh proporčního zvýšení sazeb daně z hazardních her vycházející z míry jejich negativních společenských dopadů, a to tak, že k navýšení sazeb dojde pouze u loterií, a to výrazně na 35 %.

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček dne 6. listopadu 2019, senátoři však zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, s nimiž Ministerstvo financí nesouhlasí a jejichž přijetí by s sebou neslo nežádoucí dopady. Dovolte mi, abych se je shrnula.

První ze senátních pozměňovacích návrhů je zrušení zvýšení správních poplatků za řízení vedená katastrem nemovitostí. Zvýšení správních poplatků - s tímto návrhem přišel ministr zemědělství, dívám se, jestli je tu, momentálně ne - v případě řízení ve věci katastru nemovitostí má především pokrýt zvýšené výdaje státního rozpočtu na státní správu katastru nemovitostí v posledních letech. Tyto výdaje vzrostly výrazně více, než kolik činila průměrná míra inflace. Na tomto růstu se výrazně podílí nově prováděné činnosti spojené se zajištěním vyšší míry ochrany před případnými podvodnými transakcemi při zápisech práv do katastru nemovitostí a celkové výdaje státního rozpočtu v rozpočtové kapitole Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního od roku 2012 vzrostly celkem o 756 mil. korun, přičemž předpokládaný nárůst výnosů správních poplatků v důsledku zvýšení správního poplatku na zahájení řízení o povolení vkladu se pohybuje v rozmezí 720 až 760 mil, což znamená, že dojde pouze k pokrytí zvýšených nákladů. Negativní dopad v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by znamenal propad asi 0,72 až 0,76 mld. korun na úrovni veřejných rozpočtů.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhý senátní pozměňovací návrh obsahuje zrušení zvýšení sazby daně u loterií. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by sazby daní u všech hazardních her zůstaly na současné úrovni. Návrh by měl oproti návrhu ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou negativní dopad pro veřejné rozpočty ve výši 0,7 mld. pro rok 2020 a 0,9 mld. pro rok 2021.

Třetí senátní pozměňovací návrh předkládá vlastní upravenou podobu zdaňování technických rezerv v pojišťovnictví. Pozměňovací návrh doplňuje novou úpravu zdanění technických rezerv v pojišťovnictví o některé technické úpravy týkající se konkrétních položek technických rezerv. Právní úprava obsažená v pozměňovacím návrhu je však v některých částech značně obecná a pracuje s položkami, které v účetnictví nemusí být vždy vykazovány samostatně. Aplikace této úpravy by tedy byla velmi obtížná a komplikovala by daňovou správu v oblasti rezerv v pojišťovnictví a téměř znemožňovala daňovou kontrolu. Popírá tedy smysl zavedení nové úpravy zdanění technických rezerv. Důsledkem by byly i značné rozpočtové dopady, řádově miliardy korun.

Poslední senátní pozměňovací návrh obsahuje zvýšení hranice pro odepisování technického zhodnocení nehmotného majetku ze 40 na 60 tis. korun. Výše hranice pro odpisování technického zhodnocení nehmotného majetku se měnila již několikrát. V současné chvíli však není důvod pro další změnu, ta by naopak znamenala nevyvážený zásah do stávajícího konceptu daňového odpisování majetku. Navrhovaná změna by systém daňového odpisování spíše dále znepřehlednila a přinesla by nové administrativní náklady pro poplatníky.

Ministerstvo financí má dlouhodobý záměr komplexně přepracovat systém daňového odpisování majetku tak, aby byl výrazně jednodušší a pro poplatníky přísnější, a to jednorázově a provázaně v rámci celého systému. Není tedy žádoucí činit nyní separátní změny jeho jednotlivých kroků.

S ohledem na veškeré skutečnosti, které jsem tu teď přednesla, si vás dovoluji požádat, abyste návrh zákona schválili v původním znění, tedy ve znění, v jakém byl postoupen Senátu České republiky. Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Vláda investuje rekordní prostředky, letos 122 miliard Ministryně Schillerová: Za platby v eurech stejně jako za domácí platby Ministryně Schillerová: Nehrozí nám tvrdý pád, veřejné finance jsou ve zdravé kondici Ministryně Schillerová: Sázka na interní právní tým byla nejlepším rozhodnutím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.