Ministryně Schillerová: Musíme se na to dívat z pohledu jakési rozpočtové odpovědnosti

reklama

Dámy a pánové,

dovolte mi naposledy uvést návrh zákona o kompenzačním bonusu, velmi stručně, protože věřím, že parametry si všichni pamatujete. Jeho cílem je v nynějším nouzovém stavu podpořit osoby samostatně výdělečně činné, společníky malých eseróček a osoby pracující na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, na jejichž činnost bezprostředně a podstatným způsobem dopadly zákazy a omezení přijaté státem v rámci reakce na současnou epidemiologickou situaci.

Vzhledem k tomu, že na potřebnosti tohoto zákona panovala všeobecná shoda na půdě obou komor Parlamentu a již jsem jej zde podrobně představovala, zaměřím se nyní pouze na klíčový pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem a se kterým nesouhlasím. (Hluk v sále.) V souvislosti s kompenzačním bonusem na půdě této Sněmovny mnohokrát zazněla fráze "kdo rychle dává, dvakrát dává". O to víc mě mrzí, že se legislativní proces přijetí tohoto zákona díky intervenci Senátu, týkající se především tématu, který s kompenzačním bonusem souvisí jen nepřímo a který bylo možné vyřešit nezávisle na navrhovaném zákoně, zdržel o několik týdnů. (Hluk v sále.)

Senát ve svém pozměňovacím návrhu především navrhuje poskytnout krajům příspěvek ve výši 300 korun na obyvatele, který by sloužil jako kompenzace dopadů do krajských rozpočtů nejen nyní navrhovaného zákona, ale také...

kompenzačního bonusu, který byl podnikatelům poskytnut na jaře. Kompenzační bonus je jako každý jiný daňový bonus, například bonus na dítě, podle zákona o dani z příjmů vratkou z příjmové strany veřejných rozpočtů a jako takový dopadá i na rozpočty samospráv. Vysvětlovala jsem na půdě Sněmovny i Senátu několikrát, že to prostě nešlo jinak udělat, pokud kompenzační bonus měla vyplácet finanční správa a měl být u těch, kteří na něj čekají, a věřte, že i teď mám zaplavenu schránku desítkami žádostí, kdy už bude kompenzační bonus. Pokud to mělo být rychle, do dvou, do tří dnů, tak to prostě nešlo jinak udělat.

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 3475 lidí

Přes to všechno jsme se snažili jako vlády kompenzovat dopady kompenzačního bonusu už z jarní a teď podzimní fáze kompenzačním bonusem pro obce, kde jsme dali na hlavu 1 250 korun, což je celkem 13,4 miliardy, ne snad proto, že bychom změnili názor na to, že bychom měli dýchat s těmi rozpočty. A stejně tak, když zrušíme daňovou výjimku, například pojišťovny v balíčku (dvacet?), tak jsme také nesebrali samosprávám ten podíl, který získal rozpočet díky pojišťovnám, tak stejně tak je tady tento dopad, přesto jsme v rámci vstřícné ruky, spolupráce, podané ruky a abychom mezi sebou nebojovali a nesoutěžili, kompenzovali obcím tu částku mnohonásobně, protože dopad na obce byl asi konečný, dopad z té jarní fáze byl asi 5,5 miliardy a teď očekáváme částku nepoměrně nižší.

Co se týče krajů, kompenzovali jsme to jinou formou, ta částka se pohybovala na základě dohody premiéra a tehdy úřadujícího šéfa Asociace krajů pana hejtmana Běhounka, bývalého hejtmana Běhounka, v podstatě ta částka se pohybovala kolem 21,6 miliardy. Byly to dotace na dvojky, trojky, dotace na různé odměny záchranářům, sociálním službám, zdravotníkům, ochranné pomůcky ve výši 1,8 miliardy. Samotný výpadek, který byl způsobem jarním kompenzačním bonusem pro kraje, byl 2 miliardy a odhadovaný dopad podzimního kompenzačního bonusu na krajské rozpočty je 0,7 miliardy. Takže v podstatě tím jsem chtěla vyjádřit, že ta částka je mnohem nižší než tak, která byla poskytnuta krajům při různých těchto příležitostech.

Druhá změna, kterou Senát navrhuje, spočívá v zavedení výjimky ze zákazu souběhu nároku na kompenzační bonus a nároku na jinou podporu související se zmírňováním následků nynější krize, a sice výjimky cílící na program COVID Nájemné. Podpora v rámci tohoto programu se poskytuje od 1. července 2020 do 30. září 2020, to znamená, že není v kolizi COVID Nájemné s kompenzačním bonusem podle tohoto zákona. Ta kolize by mohla nastat pouze v případě, že by byl COVID Nájemné prodloužen. Obecně platí, že připuštění souběhu s jinými programy by způsobovalo, že by se u některých podnikatelů násobily podpory, na něž mají nárok, a tím samozřejmě by tam docházelo i k... musíme se na to dívat z pohledu jakési rozpočtové odpovědnosti. Nicméně výkladově tak, jak prostě vykládáme zákon, který vlastně bude předmětem dnešního hlasování, tak tam kolize momentálně s COVIDem Nájemné není.

Ze všech těchto důvodů si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona. Lidé na to čekají.

Děkuju.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Nikdo si nepůjčí tak levně jako stát Ministryně Schillerová: Kompenzační bonus bude cílit pouze na ty, jejichž činnost byla zakázána či omezena Ministryně Schillerová: Pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku bylo podáno velké množství Ministryně Schillerová: Lidé nebudou měnit životní styl jen proto, že nemají stravenky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.