Ministryně Schillerová: Nový poplatek pro všechny druhy placeného ubytování

Ministerstvo financí dnes předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.

Novela nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje tak okruh ubytovacích zařízení, které podléhají výběru místního poplatku.

„Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají oproti hotelům nebo penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky tomu, že se nový poplatek bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv, tuto nerovnost odstraňujeme. Je to další z mozaiky opatření Ministerstva financí reagujících na fenomén sdílené ekonomiky a s ním související změny zažitých obchodních modelů,“ říká ministryně financí Alena Schillerová, a připomíná: „Podobným krokem byla nedávná dohoda vlády se společností Uber, že řidiči využívající tuto platformu budou dobrovolně evidovat své tržby a společnost poskytne finančnímu úřadu potřebná data týkající se jednotlivých transakcí.“

„Jsme přesvědčeni, že povinnost odvádět řádně daně za realizované tržby, je minimálním a zcela legitimním požadavkem. Proto tuto iniciativu Ministerstva financí jednoznačně vítáme,“ uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho se dále nastaví stejné podmínky i pro samotné obce. V současné době může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco oba poplatky mají zavedeny jen ty, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o pobyt v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu. Poplatek si může každá obec bez rozdílu nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby. Maximální sazba bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od následujícího roku bude její výše 50 Kč za den.

„Vyslyšeli jsme tím přání mnohých starostů obcí, s nimiž jsem měla příležitost v poslední době jednat. Krátkodobé ubytovací služby totiž zdaleka nevyužívají jen turisté. A s tím, jak se sdílená ekonomika v ubytovacím sektoru dynamicky rozvíjí, se zvyšují i nároky na obce, které ze svých rozpočtů zajišťují úklid, likvidaci odpadů nebo dotované MHD. Touto novelou proto obcím nabízíme další možnosti, jak mohou zabezpečit financování svých veřejných služeb,“ uzavírá ministryně financí.

