Ministryně Schillerová: Schodek je nutné vnímat optikou toho, co všechno státní rozpočet sanuje

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Dělala jsem si poznámky ke každému řečníkovi s tím, že budu reagovat, pak jsem se v tom trochu ztratila, protože se ta témata opakovala a byli bychom tady dlouho, takže nebudu reagovat na každého z vás, nikoho oslovovat. Já oceňuji tu debatu, že byla poměrně, až na drobné výjimky, konstruktivní, věcná. Samozřejmě nesouhlasím s celou řadou věcí, které tady byly řečeny. Nebyla ani nijak útočná, jsem zvyklá na víc, asi už vypadám hodně sešle, takže to bude ten důvod. No, já bych... (Neustálý hluk v sále.)

Já bych chtěla říct, že ten schodek 500 miliard je nutné vnímat optikou toho, co všechno státní rozpočet sanuje. To znamená, že on sanuje nejen to, o čem tady dnes byla těch několik hodin řeč, ale sanuje propad příjmů a zvýšené výdaje ve zdravotnictví. Vezměte si, že platba za státního pojištěnce byla rekordně navýšena, tento rok jde o platbu, která bude větší o 26,5 miliardy, a rozhodla o tom tato Sněmovna. Pokrývá také část poklesu příjmů území (územně) samosprávných celků, ať už je to ta plánovaná kompenzace obcím, současné plánované zvýšení výdajů na silnice II. a III. třídy, ale i nepřímo, pomoc zaměstnavatelům, OSVČ v regionech, podpora lázeňství a další programy, na kterých vláda na různých resortech pracuje, čímž udržuje samozřejmě zaměstnanost a spotřebu v daném regionu. A tím samozřejmě se zvyšuje i RUD a vyšší příjmy z RUDu, které jdou i do sdílených daní. Stejně tak je to u podnikatelů, OSVČ, domácností. To znamená, že ten schodek 500 miliard pravděpodobně bude odpovídat nakonec celkovému schodku veřejných financí, ale toto v tuto chvíli nejsem schopna ani potvrdit, ani vyvrátit.

Bylo tady hodně řečeno o veřejných financích. My jsme nedělali tentokrát makroekonomickou prognózu. Já jsem to několikrát vysvětlovala, my ji uděláme 10. srpna, potom tu poslední začátkem září, a bude probíhat standardní legislativní proces a standardní proces schvalování rozpočtu 2021. Bude tady několik týdnů debata. Já jsem ráda a děkuji této Poslanecké sněmovně, že schválila posunutí harmonogramu, ale v tuto chvíli to skutečně možné není.

Když se vrátím k veřejným financím, tak... (Hluk v sále.)

OECD vydala před týdnem, nebo před 14 dny několik grafů. První z nich mě nepotěšil, protože odhadla propad růstu HDP v České republice jako pátý nejhorší, na minus 9,6 % HDP. To samozřejmě není potěšující zpráva, i když současně druhým dechem řekla, že růst v roce 2021 bude 7,1 plus, což samozřejmě - kéž by. Obojí, jak to jedno se nám zdá velmi negativní, tak to druhé zase velmi pozitivní. Ale současně vydala tři grafy, kde odhadla pro rok 2020 stav veřejných financí v České republice a úroveň zadlužení. A odhadla to přes to, že ta míra zadlužení u nás roste, tak pořád nám přiznává třetí nejnižší zadlužení v rámci toho grafu, který předložila, což odpovídá tomu, že bychom měli třetí nejnižší zadlužení v EU, a zůstává nám i po tom navýšení, což je jasný znak toho, že všechny země jdou touto cestou. Jdou cestou toho si půjčit, zadlužit se, ale my tím, že jsme vycházeli z velmi zdravých veřejných financí, z velmi dobrého strukturálního salda, tam jsme si vytvořili ty strukturální přebytky, a díky tomu si tu pozici pořád udržujeme. Ten třetí graf nesouvisí přímo s rozpočtem, i když nepřímo ano, uznává nám nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie.

To, že jsme řekli, že se chceme proinvestovat, to není prázdné slovo. My jsme to konzultovali s kolegy, konzultovali jsme to s ministrem dopravy atd., panem vicepremiérem Havlíčkem, to znamená, to navýšení odpovídá reálnému stavu. Uvědomme si, že došlo k propadu soukromých investic. To znamená, je potřeba, aby zabral více veřejný sektor, aby pomohly kraje, města, obce, a to číslo, pane poslanče Skopečku, pro rok 2020 po zvýšení na téměř 200 miliard, je 10,6 % celkových výdajů, což je zatím nejvyšší číslo od roku, tak jak se rychle dívám na svoje tabulky, od roku 2027 (?).

Já jsem to skutečně už několikrát opakovala, ale neumím z té utracené vládní rozpočtové rezervy říct, a nevím, jestli vy byste toho byli schopni, co podle vás je špatně. Ta vládní rozpočtová rezerva, která čítala 78,8 miliardy, tak je to cílený program podpory zaměstnanosti, antivirus, MPSV - 22,9 miliardy, nebo ochranné pomůcky - necelých 12 miliard, které šly samozřejmě i do krajů i do soukromého sektoru v té době, nikomu jsme to neúčtovali, dofinancování sociálních služeb - přes 5 miliard, Covid nájemné atd. Prostě není tam položka, za kterou by si tato vláda nestála. I to oddlužení státních nemocnic. Protože kdy jindy ho udělat, než teď, a určitě si vydechly tyto státní nemocnice a můžou se zaměřit na jiné věci.

Byl tady kritizován pozměňovací návrh. My jsme vyhověli té kritice, která zazněla na jednání poslaneckých stran a po jednání s kolegy ministry jsme se snažili prostě maximálně rozepsat částky, samozřejmě zůstávají tam částky, my pracujeme na celé řadě dotačních programů.

Ať už to byla podpora cestovního ruchu, podpora ubytovacích kapacit. Včera schválila vláda podporu kreativnímu průmyslu, samozřejmě čeká se na peníze. A celá řada dalších programů v oblasti podnikání, ale samozřejmě i v oblasti veřejného sektoru, kde počítáme s podporou zdravotníků, počítáme s podporou těchto oblastí a musíme tam mít dostatečnou rezervu.

Ona nakonec ta rezerva 36 mld. je otázkou, jestli bude tak vysoká. Protože ten propad příjmů je prostě odhadem.

A poslední moje poznámka, ať nezdržuji. Zaujal mě pan předseda Stanjura. Řekl, že ta pomoc má být rychlá, má být masívní a má být chytrá.

Já netvrdím, že všechno bylo nejchytřejší, co jsme udělali. Určitě ne. To by bylo bez pokory a bez přiznání jakýchkoli chyb a to by nebylo správné. Určitě jsme, byly věci, které jsme mohli udělat lépe. Mohli jsme je více promyslet. Omluvou nechť nám je to, že jsme to dělali ve velice krátkém čase. Ale stojím si za tím, že podpora byla rychlá, je rychlá a je masívní. A na to potřebujeme peníze. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Jediné slovo, kterým se dá jednoduše popsat fungování vlády, je bezradnost Bartošek (KDU-ČSL): Jestli chcete řešit schodek rozpočtu, musíte mít k dispozici relevantní čísla Ferjenčík (Piráti): Plošným testováním zabráníme ekonomickým škodám desítek až stovek miliard Fiala (ODS): Pane premiére, státní rozpočet nejsou vaše peníze, jsou to peníze všech občanů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.