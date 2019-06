Ministryně Schillerová: Státní rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády

Vážený pane poslanče, dámy a pánové,

bylo tam položeno mnoho otázek, mnoho různých samozřejmě dezinformací. Já se budu držet faktů. Ano, první návrh rozpočtu jsem předložila teď do konce dubna se 40miliardovým deficitem tak, jak schválila ve střednědobých plánech tato Poslanecká sněmovna. Chtěla bych připomenout, že se tady směšuje - já mám samozřejmě nachystané, já jsem nevěděla, kam bude směřovat vaše interpelace, tak mám nachystané základní atributy návrhu rozpočtu, ale tam se dívám, že jste nesměřoval - vy jste tady smíchal dohromady několik různých věcí. Citát pana premiéra z roku 2011, který koluje různě po sítích. Já jsem u něho nebyla a nevím, jak byl řečen, ale vím, jak se umí vytrhávat z kontextu. Každopádně máme plán, máme výsledek - víte, že už po několikátý rok se ten výsledek míjí s plánem. Ty důvody jsem vysvětlovala několikrát. Teď mám velice krátký čas na to, abych je vysvětlila. Samozřejmě ráda je vysvětlím znovu. A ano, předkládám rozpočet s 40miliardovým deficitem, státní rozpočet. Je to 0,7 % HDP. Ale díky tomuto rozpočtu, který je základním politickým nástrojem této vlády, současně realizujeme velice důležité priority. A to bych chtěla, aby se na to nezapomínalo.

A chtěla bych říct, že pořád nevytrhávejme jenom státní rozpočet. Všímejme si hlavně základních věcí, které sleduje Evropská komise, a to jsou veřejné finance i v příštím roce podle konvergenrčního programu, i když došlo ke zpomalení ekonomiky, i když došlo k určitému meziročnímu plánovanému menšímu nárůstu příjmů než jsme byli zvyklí v minulých letech, tak i přesto budou veřejné finance hospodařit jako vyrovnané. Čili to jsou všechno důležité věci, které je potřeba sledovat. Já bych chtěla říct, že my v plánovaném rozpočtu, mám tady spoustu čísel, nebudu mít asi čas, abych je tady sdělila, ale chtěla bych říct, že realizujeme především to, že opětovně navyšujeme průměrný důchod o částku 900 korun. Nechci připomínat, jak moc splácíme dluhy minulosti. Navyšujeme po šesti letech, pokud se nemýlím, rodičovský příspěvek - jak je důležité starat se o naše mladé rodiny. Také jste mladý, tak to určitě chápete.

Pokračujeme v obrovském deficitu školství, kdy platíme regionální reformu školství a zejména dáváme obrovské částky do růstu platu pedagogů, protože skutečně ty platy pedagogů v minulosti byly tristní. Samozřejmě mám tady přesná čísla. A přesto všechno nerezignujeme na investice, které zvyšujeme na částku něco přes 85 miliard jenom z národních zdrojů. Stejně tak posilujeme vývoj, inovace a tyto důležité věci.

Samozřejmě na výdajové straně jsem do rozpočtu promítla celou řadu úspor - úspor v provozních výdajích. Všechny kapitoly budou šetřit 10 %. Mám tam nastavený mechanismus snižování úředníků, kdy pokračuji v tom principu neobsazených míst - rušení neobsazených míst - se kterým jsem začala v loňském roce a letos jsem ho promítla dokonce do novely rozpočtových pravidel, která teď míří na vládu. Čili je tam celá řada úsporných programů, díky kterým budeme šetřit jako vláda několik miliard. A to si myslím, že je také důležité.

Ekonomika je v růstu. To máte pravdu, ale také je pravda to, že zpomalila na dlouhodobý průměr České republiku 2,4 %. V příštím roce počítáme s daňovými příjmy navíc asi o 44,4 miliardy, s pojistným 63,3 miliardy a dohromady všechny příjmy asi o 100 miliard. A do tohoto kontextu jsme zasadili všechny priority. Takže to je ten důvod a je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády.

Děkuji.

