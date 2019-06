Ministryně Schillerová: Tato vláda měla lidem co vracet

Já se nebudu schovávat za své předchůdce. Já si naopak myslím, že mí předchůdci hospodařili velmi dobře. Je to jenom důkaz o tom, že tři rozpočty za sebou skončily buď vyrovnané, nebo v přebytku. To je velice důležité. To si myslím, že málokteré v předchozím období - pokud si vzpomínám, já si ty grafy samozřejmě zase donesu do Poslanecké sněmovny, až budeme projednávat rozpočet, přinesu - nepovedlo.

Já bych chtěla říct, že měla tato vláda co vracet lidem. Měla co jim vracet. To není žádné projídání a není to žádné kupování si voličů. Kdyžtak jim to řekněte, prosím, pane poslanče, až s nimi budete mluvit. Jestli to je kupování voličů či nikoliv. Investovali jsme a já opakuji, veřejné finance jsou zdravé. Potvrdila to většina ratingových agentur, potvrdila to minulý týden Evropská komise, která ohodnotila, že dodržujeme strukturální saldo, dodržujeme střednědobý rozpočtový cíl. To znamená, že naše veřejné finance jsou zdravé. Státní rozpočet plánujeme s deficitem 40 miliard. Zdůrazňuji, že to je 0,7 % HDP, ale jako celek veřejné finance plánujeme vyrovnané.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.



