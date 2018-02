Ministryně Šlechtová: Účast na misi v Afghánistánu je skutečně důležitá

Ministryně obrany Karla Šlechtová v noci na středu ukončila svou první pracovní cestu k českým vojákům v Afghánistánu. „Naprosto zásadní pro mě je, když vím o jejich práci co nejvíce a mám jistotu, že dostávají vše, co potřebují. Jsem přesvědčena, že je tato mise a účast české armády na ní skutečně důležitá. Dokázali mi to všichni, kdo se na jejím hladkém fungování podílejí,“ uvedla ministryně.

O tvrdých podmínkách ale i o výsledcích práce českých vojáků v Afghánistánu se ministryně obrany Karla Šlechtová v doprovodu náměstka MO Jakuba Landovského a ředitele Společného operačního centra MO generálmajora Jiřího Vernera přesvědčila přímo na obou základnách, na kterých Češi společně se spojenci nyní působí, tedy v Kábulu i na Bagrámu. „Naše vojáky jsem telefonicky pozdravila společně s panem prezidentem Zemanem bezprostředně po nástupu do funkce a již tehdy jsem si slíbila, že za nimi přijedu co nejdříve,“ vysvětlila ministryně Šlechtová prvotní motivaci své cesty.

Velitel 16. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support plukovník Pavel Levý ministryni obrany na základně v Kábulu seznámil s aktuálními úkoly českých vojáků. Těžištěm jejich práce je především podpora a výcvik místní armády. „Česká strážní rota v Bagrámu úzce spolupracuje s praporem místní vojenské policie a naši instruktoři z letecké základny v Náměšti zajišťují letecký výcvik osádek vrtulníků afghánského letectva zde v Kábulu. Naší prací na velitelství pak je zajistit, aby vojáci měli vše, co k plnění úkolů potřebují,“ uvedl plukovník Levý.

Diskutovala o bezpečnostní situaci v zemi

S nejvyšším představitelem vlády Afghánistánu Abdullahem Abdullahem a ministrem obrany Taríkem Šáh Bahrámím ministryně Šlechtová diskutovala o bezpečnostní situaci v zemi, která byla v nedávných dnech zasažena další vlnou brutálních teroristických útoků, stejně jako o přínosu českých vojáků pro výcvik a přípravu afghánské armády. Oba představitelé přitom v této souvislosti vysoce ocenili aktivity ČR, které podle nich představují pro přípravu místních sil vysoce potřebnou a důležitou přidanou hodnotu. „Bezpečnost v zemi a mírový proces jsou primárními úkoly afghánské vlády. Povzbuzením jsou jasné pokroky, které místní síly za podpory mezinárodního společenství dosahují,“ uvedla ministryně Šlechtová.

Vrchní velitel operace Resolute Support v Afghánistánu generál John W. Nicholson při setkání s ministryní Šlechtovou vyzvedl českou jednotku jako jeden z těch vůbec nejlépe sloužících týmů, které v zemi jsou. „Paní ministryně, velice si ceníme práce vašich vojáků, kteří působí v této misi. Patří k těm nejlepším, které zde máme. Na společných jednáních v rámci mise, ale i na národní úrovni, vyzdvihuji jejich profesionalitu, obětavost a disciplínu. Je třeba zmínit i jejich skvělou jazykovou vybavenost, kterou vždy zúročí při náročnějším spojení či koordinaci sil,“ uvedl generál Nicholson.

Vojáci se mimo základnu pohybují každý den

Největší zastoupení má AČR na základně Bagrám, která je jedním z důležitých koaličních opěrných bodů a se dvěma přistávacími drahami má i strategický význam. O to důležitější je její ochrana. S úkolem ministryni Šlechtovou seznámil velitel roty kapitán Roman Rostás: „Pohybujeme se mimo základnu na vozidlech i pěšky každý den, ve dne i v noci. Jde nám o to, abychom povstalcům neposkytli volný prostor a co nejvíce útoky proti základně, vojákům a místním lidem eliminovali. Spolupracujeme přitom jak s americkou, tak i místní jednotkou, kterou i jinak podporujeme. Jejich schopnosti i sebedůvěra rostou, a to je pro ně i pro nás důležité. Na druhou stranu nebudu zapírat, že k útokům, a to i proti našim vojákům, nedochází. Jde nejčastěji o hrozbu výbušných nástrah, naštěstí se vždy obejdou bez zranění nebo větších škod na naší straně. Pokud jde o nepřítele, myslím, že to má s námi stále těžší,“ uvedl zkušený velitel.

Jádro jeho jednotky tvoří vojáci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce, pro které jde z velké většiny o vůbec první bojovou zkušenost. „Vyplácí se nám tvrdý výcvik a příprava ještě doma. Každý zde má své místo a na každém záleží. Mise pro nás začíná již měsíce před vlastním nasazením. Svým vojákům věřím a jsem na ně hrdý. Základem je nejen tvrdý výcvik, ale také psychická odolnost a především práce v týmu,“ dodal kapitán Rostás.

Nasazují své životy

Nejvíce času ze své oficiální návštěvy Afghánistánu ministryně Karla Šlechtová strávila s českými vojáky, jelikož chtěla získat klíčové informace přímo z místa a od našich partnerů. „Přímo v místech krizí chráníte Českou republiku před pronikáním terorismu do Evropy nebo nelegální migrací. Blíže a konkrétněji už to snad ani nejde. Afghánistán je bohužel stále velmi nebezpečné místo. Vy se s náročností prostředí vyrovnáváte více než dobře. Jsem velmi ráda, že jsem potkala další sebevědomé, motivované a dobře připravené vojáky. Přesvědčila jsem se, že si zasluhujete naši pozornost, poděkování a plnou podporu. Nenaříkáte si a nestěžujete si, i když to máte mnohdy opravdu náročné a doslova nasazujete své životy. Nezapomínám ani na vaše potřeby, protože v médiích se až příliš často objevují pochybnosti, zda máte opravdu vše, co potřebujete. Máme na ministerstvu řadu velkých projektů, ale nesmíme zapomínat, že možná ještě důležitější jsou investice do vás vojáků, do vašeho vzdělání, přípravy, výcviku a samozřejmě i špičkové výbavy a výstroje a zde je a vždy bude co zlepšovat. Držím vám palce a těším se na setkání na tradičním slavnostním nástupu po návratu do vlasti,“ promluvila na závěr své cesty k vojákům ministryně Karla Šlechtová.

